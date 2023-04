Nancy Lussier, una empresaria canadiense con mucho amor por Cuba

El reconocimiento a los empresarios foráneos quienes pese al bloqueo estadounidense y a las dificultades internas han mantenido sus vínculos comerciales con Cuba, sigue estando presente en cuantos espacios u oportunidades lo amerite.

Así lo hizo Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, en la XXXVIII Feria Internacional de La Habana (Fihav), celebrada en noviembre de 2022, y en el reciente balance del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, agradecimiento que se ha repetido en voz de otros funcionarios en sucesivos encuentros con organismos vinculados a esas actividades.

La firma canadiense Terracam es una de las 17 empresas del grupo Lussier, y su vicepresidenta Nancy Lussier afirma que el mercado cubano ha sido su experiencia principal por llevar 30 años suministrándole vehículos pesados, piezas y componentes de equipos de transporte.

Estamos coproduciendo en La Habana con la empresa Minerva las bicicletas y motos eléctricas, con la de equipos y aplicaciones Narciso López Roselló ensamblamos triciclos y bicicletas eléctricas, y con la Ramón Peña semirremolques, declaró a la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Entonces buscamos una nueva forma que ayuda a los dos países. En Canadá hay una gran falta o escasez de mano de obra, muchas entidades o fabricantes están limitados en su desarrollo, y en Cuba existe un personal muy calificado.

Aportamos tecnología y materia prima y producimos o ensamblamos los medios aquí, lo cual permite a nuestra empresa tener un nuevo mercado, que es el propio mercado cubano, pero también promover la exportación en la región del Caribe.

La pasión y amor por la Isla la reafirmó Nancy Lussier en Fihav 2022, cuando ante representantes de más de una veintena de Cámaras de Comercio les pidió estrechar las relaciones con La Habana, donde se desempeña además como presidenta de la Cámara de Comercio Canadá-Cuba fomentando el intercambio con hombres de negocios interesados en invertir en esta zona del Caribe, capacitándoles y ayudando a destrabar obstáculos.

Su país es uno de los principales socios comerciales con la Isla y en tal sentido en los sectores de energía renovable, transporte, agroalimentario y del turismo se encuentran las inversiones y exportaciones fundamentales, las cuales en la Feria Internacional de La Habana recibieron un mayor impulso con la concertación de contratos o acuerdos millonarios.

Por esos días de noviembre un tuit de la Embajada de Canadá informó que en su pabellón (en Expocuba) Terracam firmó un contrato de suministro de piezas de transporte por $10 millones con la empresa cubana Transimport, y otro relacionado directamente con el envío de remesas a Cuba mediante la nueva entidad Rebus Pay.

En declaraciones entonces a Cubadebate Dianelis León Pardo, especialista principal de la Dirección de Negocios del Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica (Gesime), señaló que afianzar las relaciones comerciales con esa compañía perteneciente al Grupo Lussier, especializado en compra-venta y rehabilitación de vehículos pesados y sus piezas y accesorios, ha sido una de las oportunidades de Fihav 2022.

Esta empresa canadiense tiene excelentes relaciones comerciales con clientes cubanos, de ahí las potencialidades, pues posee líneas de trabajo afines, subrayó.

Nancy explicó a la ACN que el grupo Lussier es una empresa familiar con más de 550 empleados, con sede en Quebec desde 1967, y de cuya tercera generación ella proviene.

Operamos en más de 30 países del mundo y Cuba ha sido parte de nuestro desarrollo a nivel internacional; con las coproducciones en marcha, ella se incluye en la cadena de valor de nuestros productos, es decir, lo que hacemos ahora es más de socios que de proveedores.

En el transporte estamos muy involucrados, por ejemplo, con la fabricación de los triciclos eléctricos de conjunto con la industria cubana, con miras al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hacia el 2030 en la rama de la energía renovable.

La Feria Internacional de La Habana nos permitió presentar modelos de negocios diferentes, que nos ayudaron a reencontrarnos aún más pero también a incluir a Cuba en la cadena de valor de nuestros productos.

Creo que a nivel de transporte a una gran cantidad de empresas cubanas las hemos tenido de clientes.

También a los nuevos actores económicos les ha interesado mucho nuestros productos y servicios, en particular la gran variedad de baterías y generadores que les podemos suministrar.

Considero que todavía quedan cosas que hay que mejorar tanto al nivel de las mipymes como con el resto de los actores en Cuba.

Es muy difícil dinamizar la economía cuando no existen todas las herramientas que respalden la operatividad financiera, es decir, la transferencia bancaria que se puede hacer de forma rápida y que nos da mucha más posibilidad de intercambiar de forma eficiente entre nosotros.

También hemos visto en el pasado procesos que funcionaban muy bien, los llamados esquemas cerrados, mecanismos que permitían a las empresas con lo que generaban en divisas guardar un por ciento, y eso ayudaba a las negociaciones, dinamizaba todas las interrelaciones entre los actores económicos.

Entonces apostamos mucho por que no exista un divorcio entre el comercio y el sector de la operatividad financiera, que tiene que unirse y actualizarse también a los nuevos modelos que se desarrolla, que aporta aún mucho más a la economía cubana.

Lea aquí: Banco de Sangre Renato Guitart en la salvaguarda de la vida

Cuba para mí ha sido una escuela. Como empresaria he tenido que buscar mucha creatividad y enfrentar dificultades. Pero siempre he encontrado soluciones y me he apoyado en mi grupo porque es nuestra filosofía.

Realmente pensamos que hay un desarrollo y un potencial grande aquí y que es importante aportar ideas en aras de lograr los objetivos que nos propongamos de conjunto las partes canadiense y cubana, concluyó la vicepresidenta de Terracam. (Fidel Rendón Matienzo, ACN).