Bárbara y sus amaneceres en el círculo infantil (+ Fotos)

Desde 1978 estoy en estos menesteres, fue la mejor decisión que tomé a mis 18 años de edad.

Así se nos presenta Bárbara Delgado Masip, quien confiesa que desarrollar toda su vida laboral rodeada de niños la ha hecho más humana y exigente en el cuidado de los pequeños.

“Al terminar el duodécimo grado, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ofertó un curso de un año para quienes deseaban formarse como educadoras, pues en la localidad abriría sus puertas Amanecer de América, un nuevo círculo infantil, y hacía falta personal preparado para asumir la tarea”.

No lo pensé dos veces y me inscribí, comenta con orgullo visible, pues desde hace 31 años es la directora de ese centro educacional de la primera infancia.

Las que acudimos a la convocatoria nos preparamos y recibimos el título de Educadoras. En aquel entonces no existía la plaza de auxiliar pedagógica, como sucedió después. Fueron tiempos muy lindos, de aprendizajes, de concientización, porque era otra oportunidad para que las mujeres nos realizáramos en el plano profesional y tuviéramos el lugar que nos merecemos en la sociedad, recuerda Bárbara.

Esta idea del Comandante en Jefe Fidel Castro de crear los círculos infantiles, concretada por Vilma Espín, entonces presidenta de la FMC, no solo ha contribuido a ello sino también a perfeccionar la educación desde edades tempranas, afirma la majagüense.

A los tres años de graduada la primera tarea fue ocupar la subdirección docente; al principio tuve un poco de temor porque sobre mis hombros recaía todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros infantes, pero en la medida en que fui viendo que tanto mis compañeras como yo le poníamos amor a todo cuanto hacíamos, me sentía más segura, refiere.

Su accionar en este tipo de institución ha inspirado respeto, no por lo seria que siempre se le ve, sino por la excelencia de lo que hace, confirmado por los padres, tanto de Amanecer de América, como de El Bebé, el otro círculo infantil de la localidad, donde también dirigió por dos cursos escolares a petición de Educación en el municipio.

El asumir desde jovencita este compromiso hizo que mi carácter fuera serio, de lo cual no me arrepiento, pues jamás he tenido que lamentar ningún suceso triste con “mis niños”, con quienes sí me río a carcajadas cuando me sueltan una ocurrencia o al verlos corretear felices y seguros por los pasillos y patios del centro, explica con una sonrisa esta mujer, abuela de dos jovencitas.

“Es bien difícil estar al frente de un lugar como este, donde no solo son los pequeñitos los que están gran parte del día bajo tu responsabilidad; también guías a un personal adulto que debe saber comportarse en un escenario infantil”.

Si tuviera un cronómetro sabría exactamente los kilómetros que recorro cada día, esta caminata es de resistencia y la hago a gusto para verificar que todos los procesos: recepción, meriendas, baño, almuerzo, sueño, docente-educativo y entrega, marchen bien, que no aparezcan peligros. Eso es lo importante, alega muy segura de lo que habla.

Nos corresponde velar que no haya estantes sueltos, sillas rotas, una puntilla afuera, un tornillo zafado, un objeto pequeño, que las cercas perimetrales y la puerta de entrada estén seguras, en fin, estar a la viva siempre, porque en el círculo debe existir protección en todos los temas y eso en primer lugar, es mi responsabilidad, y sus ojos no mienten.

Hay que ser muy celosa en esta profesión y tener tacto para tratar a los demás, incluso a los padres , pues te das cuenta de que muchos niños cuando comienzan el proceso de adaptación traen de los hogares hábitos de vida incorrectos, que aquí poco a poco se les corrige, y por suerte los llevan al seno familiar, agrega Bárbara, Licenciada en Educación Preescolar.

Reconforta, y mucho, ver que al final de ese camino que transitas con los infantes, de un año de vida- antes era a partir de los 45 días de nacidos- hasta los cinco o seis años, estuvo lleno de aprendizajes para todos, y mientras lo dice la satisfacción se adueña de su rostro.

Compensa ser partícipe de esas transformaciones, constituye un privilegio recibirlos sin saber hablar y con andar inseguro, y despedirlos al terminar el sexto año viéndolos conversar en oraciones largas y completas, más independientes y seguros de sí mismos, por supuesto para su corta edad, explica Bárbara.

“Ese es el mayor premio a tanto esfuerzo, que también se ha puesto en función de niños con necesidades especiales, como los autistas y los síndromes Down, quienes son atendidos en el círculo como parte del proceso de inclusión que materializa el sector educacional cubano”.

Bárbara ya está jubilada, sin embargo esa etapa no la ha disfrutado todavía, pues, por una parte es un dinero que sigue entrando a la economía familiar, y por la otra la salud y la mente las tiene al ciento por ciento.

“Sé que el día de quedarme en casa está al doblar la esquina, mas, necesito un tiempo para asimilar que cambiaré la rutina. Créame, será difícil llevarlo a la práctica, son muchos años que mis amaneceres se los dedico al futuro de muchos hogares”.