¡Qué vivan las matemáticas!

Los que viven de las mentiras y de tergiversar hasta las matemáticas, sacan cuentas y más cuentas.

Ya tienen hasta los por cientos (elevados dicen ellos) de los que no fueron a votar y (vuelven a decir ellos) no están de acuerdo con el gobierno, aunque ese poco más del 30 por ciento que no acudió, también estaba en su pleno derecho. En Cuba el voto no es obligatorio.

Sería pura ingenuidad comparar estos resultados con los del año 1976, cuando el 10 de octubre los cubanos por primera vez fueron a las urnas a elegir a los delegados a las asambleas municipales del naciente Poder Popular, luego de un exitoso experimento en 1974, en la provincia de Matanzas.

En aquel momento más del 95 por ciento de la población apta para ejercer el sufragio acudió. Fue momento para el inicio de transformaciones económicas, políticas y sociales en el país, de amplia participación popular que reafirmó el carácter socialista y democrático del Estado en la Isla.

Antes, en febrero de 1976, el 96 por ciento en edad de votar refrendó la nueva Carta Magna, que por primera vez en Revolución redactó un grupo de juristas designados y aprobados por organizaciones de masas y políticas, proceso límpido que ratificó al pequeño archipiélago del Caribe entre los más adelantados y evolucionados en el orden jurídico y constitucional.

La historia de todos estos años es conocida. Otros momentos electorales, en mejores o peores condiciones económicas se sucedieron, perseguidos siempre por los que odian y anhelan destruir el sistema socialista que escogieron los cubanos, con un bloqueo real y latente que se encargan de recrudecer las continuadas administraciones del gobierno de Estados Unidos.

El 26 de marzo, hace apenas unas horas, los cubanos salieron a concretar con su voto, el proceso que inició antes, constitucionalmente, para elegir de manera directa y secreta a los diputados que ocuparán escaño en el Parlamento por los próximos cinco años.

Contrario a como planificaron los que desembolsaron dinero constante y sonante para hacer fracasar las elecciones del domingo 26 de marzo de 2023, el 75,92 por ciento, según datos preliminares ofrecidos por el Consejo Electoral Nacional (CEN) acudió con disciplina, alegría, responsabilidad y compromiso a legitimar a la Revolución.

Claro, otros tiempos corren, los que tienen pies sobre la tierra en este presente, son sobrevivientes de una pandemia mundial que arrebató millones de vidas, viven en una Isla bloqueada, incluida en listas terroríficas, perseguida financieramente, y víctima de campañas mediáticas, que se defiende del gigante Goliat todos los días.

Son tiempos de crisis económicas globales, migraciones, inflación y desabastecimientos, cuando unos quieren enriquecerse a cuenta de otros; pero los cubanos saben, y muy bien, lo que representa el capitalismo.

Lo que ganó la Revolución para todos y todas, hay que perfeccionarlo ahora, hay que empujar para producir, hay que trabajar; pero en el Socialismo.

Que poco más del 30 por ciento no respondió a la convocatoria, en 2023, es entendible y creíble, como lo es el 75,92 que legitimó con su derecho a la Revolución y a sus líderes, y a los vecinos codo a codo, que comparten una pastilla, el “pozuelo” de frijoles, o los zapatos que ya no le van a la niña, porque en la boleta estaba el Primer Ministro y la delegada de un barrio que se transforma, el trabajador por cuenta propia y el Gobernador de tal o más cual provincia, el Presidente y la joven artista.

Podrán seguir sacando cuentas y más cuentas, las urnas se abrieron delante de todos los ojos que quisieron ver, o no, el pueblo está representado en los 470 diputados electos por derecho y deber de la mayoría. En la Cuba diversa de hoy hay quien lo da todo, aporta y se compromete, hay quien ni siquiera trabaja y cada mes busca la canasta familiar normada, que con tremendo esfuerzo garantiza el Gobierno.

Lea aquí: Victoria aplastante y confirmadora

El 19 de abril, fecha memorable porque representa la victoria del pueblo cubano contra el imperialismo yanqui, una nueva Asamblea Nacional del Poder Popular quedará constituida, el pueblo eligió directamente a sus dirigentes, en un mecanismo sin referente, y está representado en esa Asamblea y allí se elige a su Presidente, al Presidente de la República y a los que conducirán el país en el venidero lustro.

En medio de difíciles circunstancias, por encima del 66,85 del 25 de septiembre último, en el Referendo por el Código de las Familias, y del 68,58 del 27 de noviembre de 2022, y con 90.28% de las boletas válidas, el 6.22% en blanco y el 72.10% voto por todos, los cubanos dijeron que están unidos y legitimaron la obra. El camino hay que seguirlo.

¡Qué vivan las matemáticas! ( Bárbara Vasallo, ACN)