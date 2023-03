Orlando Concepción: Solo espero el reconocimiento del pueblo

Hace 37 años comenzó su bregar en la conformación de la compañía D’ Morón Teatro, la cual dirige desde el primer día y utiliza como incubadora para nuevos proyectos que conspiran y se materializan en su inquieta cabeza.

Casi cuatro décadas después, el otrora bisoño instructor teatral, Orlando Concepción González vuelve la vista atrás y descubre satisfecho cómo él y el colectivo que lo rodea lograron realizar la mayor parte de las utopías que un día se propusieron.

En aquel entonces era joven y la vida lo había llevado a nacer y crecer en Morón, pequeña ciudad conocida por la icónica estatua del gallo, los polvorones y por servir de antesala a la cayería norte de Ciego de Ávila. La urbe, diminuta y provinciana, no constituía un gran polo cultural, quizá por esto se dedicó con mucha más fuerza, desde el arte y la energía creadora, a mejorar la vida de una comunidad sencilla pero hospitalaria y cálida.

Con ayuda de los líderes de la localidad, el grupo de actores capitaneado por Orlando logró levantar de las ruinas el antiguo Teatro Reguero, devolverlo a la vida, a la belleza, y conseguir esta meta con todos los requisitos técnicos que requiere.

Desde ese momento, el “Reguero” se convirtió en el cuartel general de la compañía, y hoy agrupa a 58 trabajadores, entre los actores y el personal no artístico; aunque, según el propio director, a veces se encuentra a un custodio participando en una obra o a uno de sus actores haciendo guardia en la vieja edificación.

Cuando a principios de la década del 2000, Orlando y su tropa comenzaron a adentrarse en el teatro callejero, decidieron convertir a las estatuas de barro en el sello de la compañía. Fueron tiempos de un intenso trabajo creativo que no tardó en dar sus primeros frutos.

“Al principio pensamos dedicarnos al espectáculo con zancos, pero una breve mirada al teatro callejero de todo el país reveló que ya otros grupos ostentaban un notable protagonismo en dicha práctica, y copiarlos no nos pareció muy original.

“Fue entonces cuando surgió la idea de las estatuas de barro. Ese sería nuestro símbolo identitario, pero no como las estatuas vivientes de otros lugares, con una cacharra a la espera de que las personas les dieran dinero. Las nuestras serían parte de un performance, con un objetivo y una dramaturgia determinados”.

De allí, cuenta Orlando, salieron importantes representaciones, como “Medea de barro”, adaptación de una tragedia que forma parte de la literatura universal, con personajes inmóviles, pero que detienen a la ciudad de la misma forma que lo harían una conga santiaguera o un espectáculo con zancos.

A 36 kilómetros de la ciudad de Ciego de Ávila, y con los evidentes problemas de transporte que hay en toda la Isla, D’ Morón Teatro también dedica parte de sus esfuerzos al trabajo con los niños moroneros, mucho más alejados geográficamente de otros grupos teatrales, que radican en la capital provincial.

Esta apuesta por la niñez y por lo comunitario, muy típica del experimentado director, también explica el surgimiento del proyecto Crecidos por la Cultura, que lleva el arte escénico a diversas localidades de la provincia, y que aseguró a D’ Morón Teatro el Premio Nacional de Cultura Comunitaria y posibilitó a Orlando convertirse en uno de los colaboradores cubanos que participó en abril de 2008 en la apertura de la misión Cultura Corazón Adentro, en Venezuela.

“Ahora estamos enfrascados en el Proyecto Reverbero, iniciativa de desarrollo local a cargo de D’ Morón Teatro, Teatro Reguero y el Parque Agramonte, donde vincularemos con la economía el trabajo artístico y la promoción de la cultura moronera”, asegura.

A su tiempo, cada vez más fragmentado entre el arte y la familia, ahora se suma una nueva responsabilidad: la de ser uno de los 23 candidatos a diputados que el próximo 26 de marzo serán sometidos al voto popular en la provincia de Ciego de Ávila.

La Central de Trabajadores de Cuba lo nominó, y la Asamblea Municipal del Poder Popular en Primero de Enero dio el visto bueno para que Orlando fuera uno de sus dos posibles representantes en el Parlamento Cubano.

“La nominación ha sido tremenda responsabilidad, una manera en que a uno se le enredan las cosas, porque independientemente del trabajo creativo que tengo, ahora deberé ocuparme de representar a un municipio, de legislar en su nombre y hacerlo con la mayor dignidad posible”.

Cuenta el artista devenido representante popular que han sido muchos los recorridos en las últimas semanas por la infraestructura económica, política y social del territorio, porque el hecho de no vivir allí, de no conocerlo a profundidad, implica un reto mayor a la hora de comprender sus más urgentes necesidades.

“En los periplos eliminamos las lagunas que podíamos tener acerca de Primero de Enero. Estoy contento pues me tocó un municipio aguerrido, humanitario, trabajador, con un fuerte componente agrícola, que es donde está depositada la esperanza del país.”

En medio del Parque Martí, de Ciego de Ávila, mientras el celular sigue grabando, Orlando cambia la posición de los pies y se le nota el deseo de terminar la entrevista. Debe salir pronto para otro compromiso relacionado con el cargo que todavía no tiene, pero al que le ofrece igual respeto.

Cuando los periodistas preguntan si alguna vez se imaginó dentro del Capitolio Nacional, sentado en la silla de legislador, su respuesta no demora: “Jamás”, dice categórico, mientras agrega que un guajiro de Morón, sin un quilo en el bolsillo, solo puede ser parlamentario en una democracia como la cubana.

“Una última pregunta”, prometen los reporteros al candidato apurado: “¿Qué espera ganar de los próximos cinco años?” Y este no tarda en contestar: “El artista necesita reconocimiento. ¿Para qué decir lo contrario? Me basta con ganarme el reconocimiento de mi pueblo, que fue el que me formó y al cual me debo. Con eso tendré suficiente”.