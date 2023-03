Yudiannys y sus versos cargados de cubanía

Yudiannys Barrera Mujica es la revelación del repentismo en Cuba, afirma Armando López Rondón, director de la Casa de la Décima en Ciego de Ávila, y sus palabras despertaron mi interés periodístico por conocerla y ver cómo entrega ese arte, tan arraigado entre los pobladores de los campos en el país.



Y no se equivoca el también poeta, pues Yudiannys, o La Chula, como le dicen quienes bien la quieren y ella lo ha adoptado por nombre artístico, hilvana con destreza la décima y como pocos, dicho por los entendidos, improvisa con cuatro pies forzados y luego con una agilidad tremenda revierte ágilmente esa estructura poética.



Cuenta Ana Rosa Cedeño Pérez, abuelita materna de esta jovencita de 15 años recién cumplidos, que su nieta es ciega de nacimiento, pero esto no ha sido limitante para que desde pequeña escriba en la máquina braille sus experiencias diarias en versos octosílabos y luego las cante sin miedo escénico a familiares y vecinos.



Así fue como La Chula, con sus composiciones perfectas llegó hace dos años primaveras a la Casa de la Décima para recibir, mediante la metodología establecida, las enseñanzas teóricas de esta “viajera peninsular” que es la espinela.



Quiero estudiar Licenciatura en Español y Literatura cuando termine doce grado, refiere Yudiannys, quien cursa el último año de secundaria básica en la escuela René Ramos, de la ciudad capital de Ciego de Ávila.

“Esa carrera es muy afín con lo que me gusta hacer, mediante su aprendizaje ampliaré el vocabulario”.



Hasta que no cumpla la mayoría de edad esta adolescente no podrá evaluarse por el Centro Provincial de la Música, primer escalón para buscar el pase al Instituto Cubano de la Música, pero mientras eso sucede, ella gana terreno y se mide en lo que disfruta con exponentes bien reconocidos en el país como Héctor Gutiérrez, Edel Pedroso, Juan Edilio, Silvio Martínez y Luis Paz (Papillo).



También hice una controversia, vía internet, con un poeta mexicano, voy a esas batallas muy segura, porque disfruto lo que hago, dice la avileña de constitución menuda y candidez en el rostro.



“Tengo una invitación para realizar un amistoso enfrentamiento cantado con Tomasita Quiala a quien que, como a mí, la falta de visión no le imposibilita ver lo bello del arte de improvisar”.



Un camino por recorrer está ante La Chula, pero segura estoy de que lo hará con placer porque ella, a pesar de su corta edad, domina la métrica de la décima y también el Romance, composición poética con rima asonante que le da belleza.

El repentismo, poesía popular oral típica de algunas regiones de España y de varios países de América Latina, con una estructura definida pero basada en la improvisación, cuenta en Cuba con el legado de exponentes de reconocido prestigio como por ejemplo Jesús Orta Ruiz (Indio Naborí), Justo Vega y Adolfo Alfonso.



Yudiannys aprende de ellos y de otros más que con sano orgullo en cada presentación demuestran lo viva que está la décima en Cuba, elemento del Punto cubano que identifica al campesinado y desde el 2018 es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. (Lubia Ulloa Trujillo, ACN)