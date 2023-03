Humberto Fleitas, candidato a diputado por segunda vez (+ Fotos)

A Humberto Fleitas Portal, natural de Majagua, municipio de Ciego de Ávila, no se le han subido los “humos a la cabeza” al saber que es nominado por segunda vez como candidato a diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en esta oportunidad en su X Legislatura.

Y es que este hombre de piel oscura ha sido desde niño una persona sencilla y querida entre los vecinos, quienes saben bien lo que vale contar con un delegado de circunscripción como Makiki, apodo por el cual todos lo conocen.

Este majagüense de hablar pausado y claro, desde hace dos meses ocupa el cargo de Presidente de la Asamblea del Poder Popular en la localidad, pero en su haber profesional destaca como técnico medio en Geología, Licenciado en Derecho y máster en Gestión del Capital Humano.

En entrevista con la Agencia Cubana de Noticias, Fleitas Portal apuntó que su candidatura la obtuvo como resultado de plenos y reuniones de las diversas organizaciones de masas y sociales de la provincia.

Estar entre los 23 candidatos de Ciego de Ávila y entre los 470 en el país no resulta un premio ni ofrece privilegio alguno, todo lo contrario, es una responsabilidad y compromiso con quienes me eligieron para representarlos, por lo que les aseguro que no defraudaré esa confianza, comentó Makiki, que en sus años de juventud incursionó en la natación y logró buenos resultados a todos los niveles.

Antes de ocupar la presidencia de la Asamblea del Poder Popular de Majagua, Humberto era director de la Unidad Empresarial de Base de Extracción de Petróleo de esos dominios, en la que sus conocimientos de geología contribuyeron al descubrimiento del yacimiento petrolero Pina.

Los recorridos previos a las elecciones del próximo día 26 por diferentes lugares y centros de trabajo, le han permitido ganar una visión completa y más exacta de todos los aspectos de la vida económica y social del municipio.

Esos contactos con mayor cantidad de coterráneos han sido muy positivos porque constituyen la forma más directa de conocer el sentir y las dificultades del territorio, pero también para proyectar las acciones que le den respuesta a los reclamos, saber dónde hay potencialidades y explotarlas, y exigir ante lo mal hecho, manifestó quien se desempeña como delegado desde hace ocho años y diputado al Parlamento.

Soy -dijo- ejemplo de la transparencia y la democracia que prevalece en el sistema electoral cubano, pues no tengo millones de pesos para comprar un puesto en la Asamblea Nacional, sencillamente soy un cubano que quiere ver a su país en una situación económica y social mejor, y de seguro haré todo porque así sea, no importa los días duros que están por venir. (Lubia Ulloa Trujillo, ACN)