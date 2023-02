Disciplina y entusiasmo, las mejores armas de Reina (+ Fotos)

Al principio se sorprendió. No contaba con ser nominada otra vez, entre tanta gente valiosa. Pero la noticia llegó a Reina Torres Pérez, directora de Comunicación del Gobierno Provincial de Ciego de Ávila, como una más de esas tareas que ha debido asumir en su vida con un poco de disciplina y otro tanto de entusiasmo: el próximo 26 de marzo su nombre será uno de los dos que figuren entre los candidatos a diputados por el municipio de Florencia.

Reina es graduada de Filosofía por la Universidad de Oriente, doctorada en Ciencias Sociológicas por la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, ha publicado libros, fue directora del canal provincial Televisión Avileña y actualmente se desempeña como diputada en la Novena Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

“En mi tiempo libre (aunque no tengo demasiado) intento hacer las cosas que me gustan: compartir con mi familia, reír con las amigas, ver series, documentales, dibujos animados… Adoro leer tanto como sea posible, todo lo que me ilustre, lo que me aporte, fundamentalmente en libros físicos, porque para mí es muy importante poder acariciar sus páginas, marcarlas y olerlas.

También escucho buena música, hago ejercicios físicos, estudio y bailo, aunque hace bastante rato no encuentro el tiempo para hacerlo. Puede que en el próximo Festival Piña Colada tenga la oportunidad”.

“Quisiera poder escribir más. Es una actividad que disfruto mucho. Ahora mismo tengo varios proyectos de libros pendientes, lo mismo de literatura infantil que de investigación histórica, que son los géneros en los que he incursionado anteriormente”.

Como profesional ha debido asumir distintas responsabilidades que, sin duda, representan un reto, en tanto le roban demasiadas horas de su jornada diaria; horas que deja de dedicarle a su familia y que afortunadamente esta ha sabido comprender.

“Alternar la vida personal con la laboral y además con otras tareas, está muy relacionado con la propia capacidad de entrega y pasión, y con el hecho de ser coherente con lo que pienso.

Al trabajo le dedico el tiempo que demanda. Entonces he tratado a lo largo de mi vida laboral de que mi familia entienda eso, que hasta cierto punto se involucre. Y en ella siempre he encontrado ese apoyo: mis padres, mi pareja, mis hijos. Sí siento que a veces me ha faltado ese espacio para dedicarles. Por ejemplo, las vacaciones que siempre interrumpo porque surge algo urgente que debo hacer”.

Conforme pasan los años queda en la mente de Reina la añoranza por personas, proyectos y momentos . Es una experiencia común cuando los seres humanos maduran y se enfrentan a nuevas etapas de vida.

“Ahora mismo extraño mis días en el proyecto Colorisoñando, de la Televisión Avileña, que me permitió entrar a la vida de muchos niños y niñas al encarnar el personaje de Alvarina. También extraño muchísimo el abrazo y los besos de mis padres, ambos fallecidos y el orgullo que sentirían por mi crecimiento laboral y personal, aunque yo siento que siguen acá conmigo”.

Detrás de cada candidato, de cada futuro representante del pueblo, está la historia de un cubano con sueños y esperanzas de dejar un mejor país para legarles a sus hijos y nietos.

Este 26 de marzo, cuando la población acuda a las urnas para votar en las elecciones nacionales, se estará renovando la voluntad y la urgencia de seguir hacia adelante. Los candidatos del pueblo tienen una gran tarea en los próximos cinco años. (Por Neilán Vera Rodríguez, ACN)