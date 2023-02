Yarisleidis Cirilo Duboy desde la mirada de su suegra (+Fotos)

Si Yarisleidis Cirilo Duboy gana una competencia, cuando el país entero grita de la emoción, Regla Bárbara Llorente Querol, grita más, y hasta brinca para demostrar la alegría por los resultados de la joven canoísta.

Reglita, como se le conoce en el mundo del periodismo, es la directora de Radio Varadero, la emisora azul de Cuba, suegra de la atleta, y tiene a la familia como el más preciado tesoro; con ella no hay carencias, ni escaseces, la armonía y la sonrisa, el abrazo y el amor a sus hijos, las superan.

Es la madre de Angel Daniel, pero Yarisleidis entró en su casa de la Península de Hicacos desde hace ya un lustro y Reglita sabe entregar bondad, tal vez por eso no exista mucha diferencia, y los dos son, ahora, su razón de vivir.

“Hay características en la vida y personalidad de Yari que la hacen madura…y es la seguridad, lo centrada que evidentemente siempre ha sido, ella se propuso con una tranquilidad tremenda ser campeona, “yo voy a ser de las mejores de Cuba”, decía, tenía 13 años y no sabía nadar, y se metió en un deporte como ese, tan difícil y tan complejo, fue entrenar en la base de Caimanera, y lo logró, y sigue lográndolo; cuando hablas con ella tú piensas que es una persona más mayor, es tan segura y tan centrada de lo que quiere…

“Se exige mucho, con los 20 años que tiene. Yo la conocí con 15.

“Es una muchacha, una chiquilla, pero cuando la escuchas hablar, te das cuenta de lo madura que es, siente mucha responsabilidad por su familia, por su mamá, por sus hermanos, ella se sabe querida por la gente, y en nosotros ha encontrado una familia, que por geografía está más cercana que la de ella. Aquí es amada, y aquí estoy yo para resolver cualquier problema que se le presente.

“ Jamás en la vida he pretendido suplantar el lugar de su mamá, lo tiene claro y yo también, ella quiere mucho a su mamá, con sentimiento de protección, siente que tiene que mimarla y protegerla, que resolverle muchos problemas porque es ella la que puede resolverlos.

“Tiene el privilegio de tener dos padres, su padre biológico que la ama, y el padre de sus dos hermanas, que se siente muy orgulloso de ella, y la vida le ha dado esta otra familia que somos Angel Daniel y yo.”

Con Reglita hablamos por teléfono, y cuenta que la campeona mundial de canotaje cubano ha estado en los recorridos que por estos días realizan los candidatos a diputados por los municipios donde fueron propuestos, que responde mensajes que le llegan al whatsapp y está clara, bien clara, de la responsabilidad que lleva sobre sus hombros.

“Cuando se enteró que había sido seleccionada candidata a diputada, me preguntó por un mensaje: ¿suegra que usted cree? Le dije, es mucha responsabilidad. Me devolvió el mensaje: Yo no sé mucho de nada de eso, pero se trata de representar al país, sabe que es necesario que estén los jóvenes, las mujeres, profesionales y deportistas, militante de la Unión de Jóvenes Comunistas y pa’lante.

“Ya tengo a alguien celoso por aquí, porque cuando ella retorna de competencias o, como hace unos días, volvió del recorrido por la provincia de Guantánamo, sitio en el que el pueblo la propuso candidata a diputada, pues le tenía helado que apareció, también encontré mayonesa, y mi hijo, como el que no quiere la cosa, pregunta cómo hallé esas cosas “casualmente” cuando Yari viene…

“Dice que fue buena experiencia el recorrido, el intercambio con las personas que le pedían fotografiarse con ella, a veces un poco de pena; pero sí es consciente de su juventud y del compromiso.”

“Siento mucho orgullo por Yari y se lo digo: yo te quiero antes de que fueras la campeona y finalista olímpica, yo te quiero desde que eras la guajirita aquella que llegó a la casa con temores, con muchas carencias y se enlazó a mí como una hija. Si fuera la madre de mis nietos yo muy feliz, pero si no lo fuera igual, nosotras somos líderes, y ella puede contar conmigo para lo que sea. Siempre me dice si suegri… yo la apoyo porque nunca dejo de ser mujer.

Regla Bárbara Llorente Querol está orgullosa de sus hijos, él estudiando en la universidad de Matanzas, y ella ocupará un escaño en el Parlamento de Cuba, junto a otros jóvenes valiosos que llegan por sus méritos.

“Yari es cariñosa, le gusta coser su ropa, un vestido precioso lo convierte en una blusa y un short corto; pero bueno ¡con esa juventud puede darse el lujo de vestirse corto! A veces los veo a los dos jugar de manos e intervengo, ellos se ríen. Se llevan muy bien y son felices.

“Le encantan los perros, tuvo un perrito que se apareció en el equipo, trajeron otro perro, que tiene adoración con ellos, pero quien se ocupa soy yo… ama la ropa roja, en los equipos Cuba siempre los conjuntos deportivos son rojos o azul…

“El sueño de Yari es París, sueña con ser campeona olímpica, entrena, entrena y entrena, se exige, y le exige a la compañera que tenga. Es la capitana del equipo de canotaje femenino.

La suegra sabe que la joven agradece la gentileza de su gente, allá en el municipio El Salvador de la más oriental de las provincias de Cuba, le vibra la voz.

“Yo tengo mucha confianza en ella y en lo que hará por Cuba y por su familia, seria y responsable es. ¿Te imaginas a Yarisleidis Cirilo Duboy, diputada en el Parlamento cubano y campeona olímpica?