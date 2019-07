Entrevista online con Gerardo Hernández (+Fotos y Videos)

Compartir :

El Héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, el hombre que el imperio condenó a dos cadenas perpetuas y 15 años en prisión, ya se encuentra en la redacción web de la Agencia Cubana de Noticias para responder a las preguntas de los internautas. Para más información pueden acceder a la siguiente dirección http://www.acn.cu/entrevistas/46496-entrevista-online-con-gerardo-hernandez-el-proximo-2-de-julio-fotos-y-videos.

Preguntas llegadas a nuestra redacción:

#1 Loipa

Hola Gerardo, que bien que puedas responder nuestras inquietudes.

mi pregunta, ¿cómo fue que te sorprendieron con tu libertad?, algo que se veía casi imposible, y ¿qué fue lo que más trabajo te costó al volverte un hombre libre?

Además te agradezco a ti, por todo lo que han hecho hombres como tú por esta patria nuestra.



R: Hola Loipa. La noticia de que el día 17 regresaríamos a Cuba nos la dieron a los tres juntos el día 15. A Ramón y Antonio los habían sacado de sus prisiones ese mismo día 15, y los llevaron por separado para una prisión hospital en Carolina del Norte. A mí también, solo me que me sacaron de mi prisión desde el día 4 de diciembre, y me tuvieron en una celda de castigo de la prisión de Oklahoma durante once días. Fue difícil, porque nadie me decía nada, ni sabía lo que estaba ocurriendo, hasta que el 16 nos unen y nos dan la noticia. Fue muy emotivo.

Te diría que lo que más trabajo me costó al regresar fue adaptarme al ¨roce¨ de las personas. Fueron 16 años en prisiones de máxima seguridad donde se vive con ciertos códigos. No confías en nadie, las personas mantienen distancia al conversar, no se tocan…etc, y de pronto estas aquí y todo el mundo quiere tocarte, abrazarte, decirte algo… Al principio uno como que se aturde… La suerte es que a lo bueno uno se acostumbra rápido.

Loipa, somos nosotros los que tenemos que agradecerte a ti y a todo nuestro pueblo.



Gerardo nació en Ciudad de La Habana el 4 de junio de 1965. Graduado en 1989 de Licenciatura en Relaciones Políticas Internacionales, en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Está casado con Adriana Pérez y actualmente tienen tres hijos: Gema, Ámbar y Gerardito.

Entre los años 1989 y 1990 participó como combatiente internacionalista en la guerra por la liberación de Angola y la lucha contra el apartheid.

Gerardo es dibujante y caricaturista con publicaciones en medios de prensa nacionales y exposiciones en diversas galerías. Un libro con sus trabajos fue publicado en el 2002.

En el 2001 fue condenado injustamente a dos cadenas perpetuas más 15 años.

En septiembre de 2008 su sentencia fue ratificada. El gobierno de Estados Unidos prohíbe a su esposa visitarlo.

Cargos: Conspiración General; conspiración para cometer espionaje; conspiración para cometer asesinato; uso de identidad falsa y conspiración para actuar como un agente extranjero no registrado.

La labor de Gerardo era informar a las autoridades de la Isla acerca de las maquinaciones terroristas; y de esta forma proteger la vida y los bienes de sus compatriotas.

Hernández Nordelo fue víctima de un proceso amañado y politizado, totalmente injusto, en el que al no poder probársele los cargos que se les imputaba, se violó la propia legislación estadounidense.

Fue liberado el 17 de diciembre de 2014 como parte de un acuerdo humanitario alcanzado entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. La liberación fue anunciada simultáneamente por el expresidente cubano Raúl Castro y el estadounidense Barack Obama en sendos comunicados en el que se anunció también el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.

El 24 de febrero de 2015 fue condecorado con el título de Héroe de la República de Cuba y la Orden Playa Girón.

Elegido Diputado el 18 de abril de 2018 a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio Cerro para la IX Legislatura.