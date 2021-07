 Cubana Maylín del Toro eliminada, el judo sigue anhelando una tarde...

Publicado: Martes, 27 Julio 2021 Escrito por Rudens Tembrás, enviado especia | Foto: Archivos

Tokio, 27 jul (ACN) Venía a disfrutar, con ansias y una gran autoconfianza, pero la venezolana Anriquelis Barrios le cortó el paso, la respiración y las palabras en el imponente Nippon Budokan de la capital japonesa.

Así puede resumirse el paso de Maylín del Toro por el judo de los Juegos de la XXXII Olimpiada, luego de quedar eliminada este martes en la ronda de 16 de la división de los 63 kilogramos (kg).

Su debut fue rápido y brillante, al propinarle Ippon en 38 segundos a la siria Muna Dahouk, integrante del Equipo Olímpico de Refugiados. Según la web oficial del evento, su acción ganadora se produjo mediante la técnica de Kuzure-kami-shiho-gatame.

Apenas salida del tatami, y sin agotamiento alguno, Maylín dijo “disfruté la competencia, vengo al combate por combate. Sabía que este no era fuerte, pero no me podía confiar porque sucede cualquier cosa. Hice mi trabajo, lo orientado por el profesor Yordanis Arencibia en el área de calentamiento, y me salió. No quise desgastarme mucho porque no era necesario”.

Aprovechó la ocasión también para catalogar el siguiente combate ante la venezolana Barrios… “El próximo será decisivo para poder entrar entre las ocho primeras de la división. Toca hacerlo bien ante Anriquelis, en un desquite que debo hacer y voy a todo”.

Su estado en ese momento se explica mejor en sus propias palabras… “Tranquila, no confiada, ni nerviosa, lo habitual de la competencia. Vine a disfrutar. Aquí están las mismas que hemos competido por cinco años, solo cambia el escenario. Estoy feliz por esta primera vez en unos juegos olímpicos, pero se trata de un evento más”.

Un rato después, la venezolana afrontó el combate bilateral con más decisión y llevó todo el tiempo el ritmo del ataque. A los 2:20 minutos le marcó Wazari a la nuestra mediante una técnica de Harai-makikomi, y concluyó las acciones con otro Wazari al 3:22 gracias a una proyección O-soto-makikomi.

Maylín quedó tendida sobre el tatami sin consuelo posible, y en ese estado transitó por las zonas mixtas de la televisión y la prensa escrita. No tuvo más palabras para esta crónica, al menos.

La discípula de Arencibia venció a Barrios en la final de Lima 2019, pero luego perdió y pretendía tomar desquite en esta ocasión.

La discípula de Arencibia venció a Barrios en la final de Lima 2019, pero luego perdió y pretendía tomar desquite en esta ocasión.

En el Nippon Budokan continuaron las acciones, como el lunes tras la derrota de Magdiel Estrada (73 kg) en la ronda de 32.

Los cubanos seguimos soñando con que alguno de los nuestros avance a la sesión de la tarde-noche, en que este recinto mágico que sirve de sede a la entrega de las medallas.

