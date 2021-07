Tokio 2020: ciclista cubana Arlenis Sierra tenía razón

Publicado: Domingo, 25 Julio 2021 Escrito por Carlos González Rego|Foto: Archivo

Tokio, 25 jul (ACN) El resultado conseguido hoy por la ciclista cubana Arlenis Sierra en la prueba femenina de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, demuestra que no se equivocó en las declaraciones ofrecidas días antes sobre lo difícil que sería la competencia.



La manzanillera, de 28 años de edad, concluyó este domingo en el lugar 34, con tiempo de 3:5.47 horas, en un trayecto de 137 kilómetros, con cinco retos montañosos, en especial el Fuji Sanroku, de 451 metros sobre el nivel del mar.



Ella sabía la complicada tarea que le tocaba. Adelantó al periódico Trabajadores que sería muy duro el trazado, “porque lo más que he corrido es con desniveles entre dos mil y dos mil 100. No obstante, el primer objetivo es terminar la carrera y el segundo mejorar el escaño de Río”.

Explicó que competir en solitario es doblemente difícil en la ruta, al tiempo que señaló a las formaciones de Holanda e Italia como los más fuertes. “No debo ser yo quien ataque ni responda ante cada señal de ellas, pues podrían desgastarme y no terminar. Debo ser precisa a la hora de salir del pelotón”



“Si en Río me arrepentí de no haber contado con la bicicleta adecuada y logré el 28, ahora con la bicicleta ideal tiene que salir un mejor resultado”, expresó.

La austriaca Anna Kiesenhofer, pedalista sin resultados notables previos, se escapó desde el comienzo de la carrera en una escapada de 135 kilómetros y terminó en solitario, con tiempo de 3:52:45 horas, seguida por la holandesa Annemiek van Vleuten (3:54:00) y la italiana Elisa Longo Borghini (3:54:14).



Bajo un sofocante calor y sol, el desempeño de las competidoras se caracterizó por un ritmo lento, que solo cambió después del ascenso al Kagosaka Pass, de mil 111 metros de altura, cuando comenzaron ataques desesperados en busca de la austriaca, en una pronunciada pendiente en descenso.



Con el resultado, la ciclista cubana, bicampeona panamericana, no mejora el escaño 28 que logró en Río de Janeiro 2016, a pesar de un gran esfuerzo que le permitió mantenerse entre las 48 pedalistas que concluyeron la lid, entre 67 que tomaron la largada.

