Tokio 2020: concentración e inteligencia, palabras de orden para playeras cubanas

Tokio, 25 jul (ACN) La dupla de Cuba de Leila Martínez y Lidianny Echevarría y el entrenador Alain Hernández coincidieron hoy en que concentración e inteligencia son las palabras de orden para lo que resta de competencia en el torneo de voleibol de playa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Con escenario en el Parque Shiokaze y bajó un intenso sol qué hacia arder la cancha central de la instalación, el binomio Martínez-Echevarría cayo 0-2 en su debut en el grupo E ante las australianas Mariafe Artacho-Taligua Clancy, con pizarra de 15-21 y 14-21 luego de 40 minutos de juego.

Claro, para los cubanos presentes en las gradas, entre ellos Osvaldo Vento, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación y jefe de la delegación de la mayor de las Antillas, fue un duro golpe, aunque esperado por el nivel de las rivales (medallistas de bronce en el mundial de Hamburgo 2019).

Ya en la zona mixta, Leila explicó a la prensa lo sucedido en el encuentro: “no podemos fallar tanto, esto es una competencia de mucho nivel, entonces el que menos falle se va a llevar el resultado”.

Sobre los siguientes encuentros expresó “entrar con mucha más concentración, mucha más inteligencia, con un juego mucho más táctico, porque las potencialidades de nosotras se vieron en muchos aspectos, el saque, el ataque, la defensa”.

“Hay tirar la bola para los espacios donde no están las jugadoras contrarias o ponérsela lo más incómodo posible para que fallen o no puedan llegar”, agregó.

“Nosotros tenemos los mismos objetivos. Nos damos toda la confianza del mundo para avanzar en esta competencia, no estamos preocupadas por este partido, estamos en un grupo donde tenemos que hacer un juego de todos contra todos, de tres partidos, nos quedan dos, y si hacemos todo lo que tenemos que hacer, nos mantenemos en competencia”, apuntó.

“No hay preocupación para nosotras, es sencillamente sentarnos, analizar y enfocarnos en el próximo partido para salir a buscar la victoria y que nos mantenga en competencia. Incluso el programa está hecho para que pasen los mejores terceros lugares”, dijo.

El entrenador Hernández señaló: “este es el primer partido y ante el equipo favorito a medalla. Antes, en el circuito mundial le ganamos en la fase de Cancún y después perdimos en el propio Cancún”.

“Espero que ellas se encuentren, no disfrutaron, esa era la tarea, se les dijo eso y que no tenían nada que perder. Ya estamos aquí. De momento estuvimos arriba, pero hubo muchos errores no forzados, eso fue lo que dio al traste a la derrota”, aseguró.

Sobre las rivales dijo. “ese equipo australiano les saca pelotas a todos los equipos. Hubo momentos que el saque de nosotros funcionó o con el objetivo táctico que lo sacarán, pero si se vieron con facilidad, no le hicimos presión y claro, se les dio el partido más fácil”.

“Nos hubiera gustado darle al pueblo un debut con triunfo, pero no se pudo, lo cual no preocupa. El próximo partido será ante el binomio de Rusia y después el de Italia. Tenemos que ganar uno de los dos para poder ir a otra opción de juego, para avanzar”, añadió.

“Italia tiene mucho menos nivel, pero Rusia está ahí, en zona, comparado con Australia”, explicó.

