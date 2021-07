Tokio: tirador cubano Jorge Grau afirma que le faltaron algunas cosas

Publicado: Sábado, 24 Julio 2021 Escrito por Carlos González Rego|Fotos: Roberto MOREJÓN RODRÍGUEZ



Tokio, 24 jul (ACN) De meritoria pudiera calificarse la actuación de hoy del cubano Jorge Grau, quien concluyó en el lugar 19 de la ronda eliminatoria de la modalidad de pistola aire a 10 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con escenario en el Campo de Tiro de Asaka.



Cierto es que el resultado frío pudiera considerarse malo, pero si se tiene en cuenta la forma en que ocurrieron los hechos, entonces el calificativo fuera otro.

¿Por qué no podemos decir hoy Cuba tuvo una mala actuación en #Tokio2020? Esta es la segunda parte del análisis diario que te compartimos desde la redacción deportiva de @ACN_Cuba 🇨🇺🏋️‍♂️🏊‍♂️ pic.twitter.com/HUMdTDXe1H — Yandry Fernández Perdomo (@Yandry_ACN) July 24, 2021





Grau llegó a esta capital japonesa el viernes, luego de resolverse trámites relacionados con el control epidemiológico por la COVID-19 y la ruta del lago viaje de La Habana a Japón, con escala en Paris, Francia.



Cuentan que el pistolero de la mayor de las Antillas dedicó algunas horas al sueño y esta mañana se familiarizó con las exigencias de una competencia, con la participación de 36 deportistas en busca de la final.



Así las cosas, el campeón panamericano en Lima 2019 logró series de 93, 100, 94, 98, 96 y 93 unidades, para un total de 574 que resulta inferior a su mejor registro personal, fijado en 578 según declaró.



“Me faltaron algunas cosas por trabajar un poco más. Hice lo más que pude con el tiempo que tenía, aunque me extendí en algunas cosas y salió el resultado que pudo”, expresó en la zona mixta a la prensa de Cuba que le dio seguimiento a su desempeño.



“No me afectó tanto el cansancio como la falta de entrenamiento en estos últimos días. Hubo cosas puntuales que me golpearon como el apriete y disparador, de ahí que diera algunos jalonazos y sacara algunos disparos fuera del centro”, detalló.



“Hoy hice una buena serie, la segunda, y eso me motivó mucho. Pero hubo cosas que no podía arreglar en este momento”, reconoció antes de considerar excesivos los controles técnicos sobre su arma y el calzado por parte de los oficiales del evento.



“Agradezco mucho a todos los que siguen el deporte, sobre todo el tiro deportivo; también a las personas que me han dado su apoyo para estar acá. Agradezco estar acá, pensé que no iba a ocurrir, pero ha sido posible y es una gran escuela. Me llevo enseñanzas para mejorar algunas cositas”, concluyó.



Pero Grau tendrá una próxima presentación en la capital japonesa, ya que volverá a tirar el 27 de julio junto a Laina Pérez en la modalidad mixta.



El indio Chaudhary Saurabh lideró la clasificación con 586 puntos y luego conquistó la corona, con tirada final de 244.8, récord olímpico.



Las medallas de plata y bronce fueron para el serbio David Mikec y el chino Wei Pang, en ese orden, mientras que el último clasificado a la final obtuvo 578 unidades, lo que demuestra las potencialidades de Grau.

