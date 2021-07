Tokio 2020: Daniela Fonseca no festeja como hubiese querido

Publicado: Sábado, 24 Julio 2021 Escrito por Carlos González Rego|Foto: olympics.com

Tokio, 24 jul (ACN) La cubana Daniela Fonseca recordará toda la vida su cumpleaños 19 y no del todo por los resultados logrados este sábado 24 de julio, en la primera jornada del torneo de tenis de mesa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Con escenario en la zona mixta del Gimnasio Metropolitano de la capital japonesa, la jovencita espirituana atendió y respondió las preguntas de un grupo de reporteros de Cuba siguieron las incidencias de sus dos presentaciones, la primera en el certamen individual, y la segunda en el doble mixto en compañía de Jorge Moises Campos.



En medio de su esfuerzo por no expresar la tristeza y con los ojos humedecidos, Daniela tenía muy fresco los dos reveses sufridos ante rivales de vasta experiencia, la australiana Jian Fang Lay (5-11, 7-11, 5-11 y 12-14) y los alemanes Patrick Franziska y Petrissa Solja (5-11, 7-11, 8-11 y 7-11), en ese orden.



Fang tiene 47 años, oriunda de China y ha participado en seis Juegos Olímpicos, y la dupla de Franziska-Solja es la actual campeona de Europa y medallista de bronce del mundial de 2019.



No obstante, por momentos en la conversación se reflejaron ligeras sonrisas y fue directa a la hora de analizar los dos partidos.



“Independientemente del resultado yo sentí que podía haber dado más. No sé si por las tensiones de ser el primer juego, ya en el cuarto set estaba más concentrada, más suelta, pero con una rival de esa experiencia es duro levantar”.

“Me faltaron detalles, sé que esto es un aprendizaje más, pero tengo mucho dolor. Me siento mal porque sé que puedo dar más de lo que di. Estar aquí ya es un privilegio, es el sueño de todo deportista, pero eso no es suficiente”, apuntó.



En la anterior edición de Río de Janeiro 2016, Campos compitió en el torneo individual, pero no pudo avanzar, por lo que el mejor resultado en citas bajo los cinco aros de los tenistas de mesa cubanos pertenece a Andy Pereira, quien en Londres 2012 logró pasar de la primera ronda y avanzó hasta el segundo partido.

