X CUBA – APLICACIÓN MÓVIL PARA ANDROID

La Habana, 19 abr (ACN) Profundamente emocionada, orgullosa de lo vivido en estos días y con esa felicidad que nace de la confianza, así me siento y, como yo, seguramente millones, declaró hoy a la Agencia Cubana de Noticias Teresa Viera Hernández, directora del Centro de Estudios sobre la Juventud (CESJ)

Invitada a la sesión constitutiva de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al igual que otros representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad cubana, Viera Hernández dijo sentirse conmocionada, a la vez que muy consciente de haber asistido a un acontecimiento histórico, no ya extraordinario, sino irrepetible.

Y no hablo únicamente de los jóvenes. Para cualquier cubano, tenga la edad que tenga, estas jornadas de trabajo en el Palacio de Convenciones de La Habana han resultado algo inédito, aunque para nada imprevisto y mucho menos improvisado, reflexionó la Directora del CESJ, institución científica adscrita al Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Lo ocurrido miércoles y jueves es el fruto de años de preparación para enfrentar un proceso, por demás lógico, natural y necesario, y garantizar la perdurabilidad de la Revolución cubana y su continuidad histórica, que ha tenido, tiene y tendrá a las nuevas generaciones como garantes, pero que nos toca a todos, jóvenes o no, significó.

A este día histórico, día de victorias por siempre para la nación cubana, llegamos con un pueblo y, específicamente, una juventud para nada descolocados o ajenos a la trascendencia de los hechos y a lo que este momento singular demanda de cada patriota, señaló.

Sabemos del talento, virtudes, conocimientos y valores de nuestra juventud, lo saben también los enemigos de Cuba y por eso apuestan al desarraigo, la desmovilización, la enajenación, al choque intergeneracional, y tratan de sembrar la confusión y el desaliento, tal y como afirmó el General de Ejército, expresó.

Cuantos trabajamos con y para los jóvenes debemos tener muy presente todo esto, pero hay un gran trecho recorrido y eso permite encarar con confianza esta nueva etapa, opinó Viera Hernández e hizo alusión al estudio sobre el índice de desarrollo humano juvenil, realizado en 2013, cuyos resultados en materia de participación cívica y política, educación, empleo, salud y bienestar, ubican a Cuba en el onceno lugar entre 170 países.

Hay muchos rostros jóvenes en el Parlamento e, incluso, en el Consejo de Estado recién electo y presentado, lo cual, sin dudas, alegra y genera expectativas entre los jóvenes y es un motivo de orgullo, al saberse tenidos muy en cuenta, representados y partícipes en la toma de las más importantes decisiones, significó.

Para la joven generación, además, resulta gratificante y un fuerte acicate, sentirse reconocida por esa otra, la “histórica”, que hizo la Revolución y, llegado este momento, no vacila en confiársela, segura de que sabrá darle continuidad, preservarla a toda costa, manifestó la Directora del CESJ.

Unidad, comprensión, entusiasmo, optimismo y unas tremendas ganas de hacer: todo eso se ha respirado estos días dentro y fuera de ese Salón Plenario, en el que -y es una creencia compartida- sentimos que estaba nuestro querido Fidel, para acompañar a Raúl y a su generación en la transferencia y, también, para abrazar muy fuerte a Miguel Díaz-Canel y expresarle apoyo y confianza plenos, concluyó.