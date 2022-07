Llama Valdés Mesa a pineros a lograr soberanía alimentaria (+Fotos)

Nueva Gerona, 6 jul (ACN) Salvador Valdés Mesa, Vicepresidente de la República de Cuba, llamó hoy en Isla de la Juventud a aprovechar con eficacia los recursos endógenos para lograr la soberanía alimentaria de los 83 mil 578 residentes en el municipio especial.

Como parte de la visita gubernamental al territorio, el también integrante del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) en intercambio con los obreros del organopónico Las Celia conoció que todavía no funcionan como colectivo laboral y, por tanto, no se estimula una mayor participación de sus integrantes y en consecuencia no perciben mayores ingresos.

Esa unidad productiva, localizada a dos kilómetros de la ciudad cabecera, sobresale por ser la mayor de su tipo en el territorio con una extensión de tres hectáreas (ha), donde se localizan 209 canteros dedicados al cultivo de hortalizas, vegetales, condimentos frescos y flores, así como casas de cultivo donde se alterna su uso para asegurar la campana tabacalera –y una vez colectado el semillero– con la siembra del tomate.



Según reporte del sistema de la agricultura urbana, ese programa sobrepasa los 10 metros cuadrados por habitantes establecidos, pero no satisface la demanda de los pineros.



La agenda de trabajo incluyó una parada en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Combinado Lácteo, entidad perteneciente a la empresa productora de alimentos, actualmente, muy por debajo de su capacidad instalada para el procesamiento de la leche de vaca (30 mil litros diarios), por lo cual deben contratar nuevamente ese alimento con los productores.

Además, la referida UEB, garante de la canasta básica y el consumo social, tiene afectada sus finanzas a causa de deudas millonarias por cobrar a la empresa de Comercio y por pagar al banco, motivo por el que insistió en la necesidad de garantizar soberanía alimentaria.



En diálogo con los habitantes de El Tronco, una de las 35 comunidades en condiciones de vulnerabilidad donde sus 440 habitantes disponen de consultorio del médico de la familia, sala de video y bodega reparados, supo que la mayor inconformidad está relacionada con los trámites burocráticos de la Vivienda y Planificación Física.



El momento fue propicio para que insistiera en la pertinencia de que los desvinculados laboralmente se incorporasen al empleo y que de la participación popular consciente dependerá su transformación física y espiritual de la comunidad como objeto y sujeto de desarrollo.





Ponderó la educación en valores percibida en la escuela de Iniciación Deportiva Fladio Álvarez Galán, donde además constató un clima de unidad y compromiso con la Revolución en docentes y entrenadores, encuentro que concluyó con la siembra de un roble, “símbolo de fortaleza y continuidad”, afirmó.

Acompañaron a Valdés Mesa en su recorrido, Zunilda García, integrante del Comité Central del PCC y primera secretaria en el municipio especial, Ydael Pérez Brito, ministro de la agricultura, Raúl Fornés, vicepresidente primero del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, Liván Fuentes presidente de la Asamblea Municipal y otros funcionarios.