Arriba vuelo inaugural de Aerolíneas Argentinas a La Habana (+Fotos)

La Habana, 4 jul (ACN) El primer vuelo de Aerolíneas Argentinas, proveniente de Buenos Aires con destino a La Habana, arribó hoy por el Aeropuerto Internacional José Martí.

Tras suspenderse los vuelos de esa compañía aérea a Cuba, en 2016, este lunes llegó a suelo caribeño la aeronave Boeing 737 MAX 8 con 168 pasajeros procedentes del país sudamericano.

Estamos muy contentos por la reanudación de estos viajes debido al correcto funcionamiento que tuvo el de hoy y que tendrán los próximos, cuya frecuencia será de tres veces por semana, expresó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) Deborah Huisman, una de las pasajeras.

Añadió que al ser su primera vez en la mayor de las Antillas tiene muchas ganas de conocer la nación, sobre todo su cultura y la belleza de sus playas.

La periodista argentina Nora Veiras precisó a la ACN que la iniciativa de retomar los vuelos entre ambas capitales es una decisión estratégica fundamental para la hermandad de los dos países.

Veiras, quien viaja por cuarta ocasión al territorio nacional, afirmó que si Argentina no reanudaba estos trayectos se perjudicaría no solo a la nación caribeña, sino también a sus coterráneos quienes no conocerían esta nación.

Detalló que la resistencia de la Revolución y su pueblo constituye un ejemplo de dignidad, por lo cual visitar suelo cubano no se trata solo de disfrutar de sus riquezas naturales, sino de constatar el valor de su gente.

Para la periodista, la isla resulta un destino seguro y considera que el país ha dado muestras de ello, incluso tras la pandemia de la COVID-19.

Aerolíneas Argentinas es la principal aerolínea de ese territorio de América del Sur y previo a la suspensión de sus vuelos hacia La Habana, durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), operaba dos veces por semana con una escala en Caracas.

Con esta reanudación, aumenta a tres el número de viajes semanales hasta la urbe capitalina, con una parada en Punta Cana, República Dominicana, tanto en su arribo como al regreso.

Esta ruta es muy solicitada por agencias y operadores turísticos, tanto de Argentina como de diferentes lugares de la región, retomar los vuelos contribuirá a profundizar el intercambio cultural, económico y turístico entre ambos países, aseguró Pablo Ceriani, presidente de esa compañía aérea, al anunciar el reinicio de estas operaciones.