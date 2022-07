Recibe Jardines del Rey a aerolínea canadiense Off We Go (+Fotos)

Ciego de Ávila, 3 jul (ACN) Con 158 pasajeros procedentes de Toronto, Canadá, llegó por primera vez al aeropuerto Jardines del Rey, en cayo Coco, un vuelo de la aerolínea canadiense Off We Go (OWG).

Néstor Rodríguez Moya, jefe de unidad de operaciones del enclave aeroportuario, explicó a la prensa que en horas de la tarde de este domingo también arribó otro vuelo de la misma aerolínea, pero desde Montreal, con 159 turistas a bordo.

Precisó que con estas, se completan 19 operaciones semanales en el destino al norte de Ciego de Ávila, que deben mantenerse hasta el 30 de octubre, todas canadienses, de las aerolíneas Sunwing, Air Canada y Transat fundamentalmente.

#ACNReporta Toca tierra en aeropuerto Jardines del Rey aeronave procedente de Toronto con 158 pasajeros. En la tarde debe llegar otro desde Montreal con 159 , todos turistas que apuestan por Cuba como destino seguro para la vacaciones de verano. #CubaPorLaPaz

📷 @visionosval_Acn pic.twitter.com/IjGVV5wMRQ — maguyzamo_ACN (@magaACN_Cuba) July 3, 2022

De esta forma el principal mercado emisor de excursionistas hacia el destino de sol y playa avileño, incrementa paulatinamente el número de visitantes después de la pandemia de COVID-19, con unos dos mil 700 cada siete días.

Iyolexys correa Lorenzo, delegada del Ministerio de turismo en Ciego de Ávila, puntualizó que los recién llegados se alojarán en hoteles de los cayos Guillermo, Coco y Paredón Grande, por lo que podrán apreciar la valía de las instalaciones y bondades naturales del entorno.

Con Havanatur como receptivo, y Hola Sun Holidays & Caribe Sol como turoperadores, OWG (subsidiaria de la aerolínea Nolinor Aviation, con sede en Montreal,) también retomó recientemente vuelo semanales a los aeródromos de Holguín, Santa Clara y Varadero.

