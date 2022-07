Inicia aerolínea canadiense operaciones comerciales con Cuba (+Fotos y Video)

Holguín, 30 jun (ACN) La aerolínea canadiense Off We Go (OWG) inició hoy operaciones comerciales con Cuba, a partir del arribo del Boeing 737-400 procedente de ese país norteamericano al Aeropuerto Internacional Frank País, de la ciudad de Holguín.

Tras la entrada de este vuelo se establecen operaciones áreas con la isla de dos frecuencias diarias, de jueves a domingo, a los destinos de Holguín, Villa Clara, Varadero y cayo Coco respectivamente.

#ACNreporta vuelo inaugural de la aerolínea canadiense #OWG procedente Toronto, hacia al Aeropuerto Internacional Frank País García, de la ciudad de #Holguín, #Cuba, ratifica a #Canadá como principal país emisor hacia el destino turístico Holguín. @ACN_Cuba pic.twitter.com/VRk3HhvJQQ — Juan Pablo Carreras (@jpabloACN_Cuba) June 30, 2022

Elizabeth García Oro, directora de la Sucursal Havanatur T&T Oriente Norte, expresó a la prensa que en este primer vuelo viajaron más de 150 pasajeros, de los cuales, alrededor del 85 por ciento se dirigen hacia las instalaciones hoteleras del balneario de Guardalavaca.

A través de la incorporación de esta aerolínea, subrayó, se prevé la entrada de 360 clientes en la semana a la capital holguinera, lo cual permitirá oxigenar el turismo en este oriental territorio, limitado durante dos años debido a la COVID-19.

Las agencias Hola Sun y Caribe Sol son las encargadas de comercializar estos vuelos en Canadá con destino a Cuba, a través del touroperador cubano Havanatur.

Yoel Hecheverría Leyva, coordinador general del Aeropuerto Internacional Frank País, comentó que Holguín cuenta con alrededor de 13 operaciones aéreas con fines turísticos procedentes de Canadá, Italia, Alemania, México y las Bahamas, más la incorporación de los vuelos chárteres desde Estados Unidos en las últimas semanas.

OWG es una aerolínea de reciente creación que trabaja con una flota de tres Boeing 737-400, la cual viabilizará la entrada de vacacionistas a Cuba, a partir de la comodidad de sus aviones y los diversos atractivos para garantizar un viaje ameno a los pasajeros.

