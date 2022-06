Existe voluntad gubernamental de impulsar a actores económicos

La Habana, 10 jun (ACN) Existe la voluntad real del Gobierno de escuchar y asesorar a los nuevos actores económicos para que los proyectos que se crean dinamicen la economía, aseguró hoy Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior.



Desde la sede del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), la titular encabezó el encuentro con los actores económicos del país por videoconferencia, en el ámbito de la II Jornada Económica Productiva 2022, evento que pondera los intercambios de esos sujetos con los organismos para eliminar posibles trabas.



Al decir de la ministra prevalece la intención de reunirse con los actores económicos, y en especial, eliminar los burocratismos que entorpecen su desarrollo, los cuales son inconcebibles en medio de otras tantas dificultades con causas objetivas.

#ACNreporta La ministra del @MincinCuba y demás funcionarios intercambian con los actores económicos del país por videoconferencia como parte de la II Jornada Económica Productiva pic.twitter.com/l0btg0hynI — Daniella Pérez Muñoa (@DaniACN_Cuba) June 10, 2022





Sobre los mercados mayoristas Mercabal para la venta a las formas de gestión no estatal, explicó que están presentes en 16 territorios y tienen contratos con 158 cooperativas no agropecuarias (CNA) y más de 16 mil trabajadores por cuenta propia, sin embargo las insatisfacciones radican en el déficit de ofertas, pues los productos llegan según la disponibilidad mensual de los productores y del Balance Central.



Yamili Aldama Valdés, vicetitular del Ministerio de Turismo, organismo que también participó en el debate, aseveró que el desarrollo del sector depende a su vez de los nuevos actores económicos, pues a medida que estos avances se captarán nuevos clientes que disfrutarán de ofertas de alojamiento y extrahoteleras, estatales y no estatales.



Presidentes de CNA y socios de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de las actividades de gastronomía y servicios de alojamiento expusieron los principales problemas que han tenido desde su constitución.

Fueron intervenciones marcadas por la preocupación de cómo ofertar servicios y productos a precios asequibles si deben comprar la mayoría de los insumos en Moneda Libremente Convertible (MLC), luego de adquirir divisas en el mercado informal a una alta tasa.



Con la recepción de todos los criterios por Díaz Velázquez, los actores económicos señalaron la necesidad de obtener materias primas básicas para la elaboración de comidas como sal y azúcar, sin desconocer el actual contexto de desabastecimiento.



Asimismo, la escasa preparación para establecer contratos con empresas y hacer efectivos los encadenamientos productivos y la falta de orientación de los organismos municipales vinculados a la constitución de los nuevos actores, amén de que las políticas del país están bien definidas y reguladas en normas jurídicas, fueron otros de los argumentos escuchados desde Villa Clara, Cienfuegos y La Habana.



Si bien el encuentro contó con la participación de funcionarios del Mincin y el Mintur, el intenso debate suscitó temas que involucran a otros órganos, y en ese sentido trascendió la necesidad de que se analice, debido a las dinámicas reales de la economía, extender el periodo de exenciones del pago de tributos, beneficio brindado a las mipymes en su proceso de constitución.

Los representantes de los actores económicos coincidieron que pese a los obstáculos, el propósito de las formas estatales y no estatales es el mismo: garantizar el avance de Cuba para el bienestar de todos.