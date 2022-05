Al día Aerovaradero en entrega de paquetería internacional

La Habana, 26 may (ACN) La empresa Aerovaradero S.A. está al día con el despacho de paquetería internacional a personas naturales y opta por la satisfacción de los clientes, confirmó una fuente autorizada de esa transitaria cubana.



Actualmente el plazo de entrega de los bultos es no mayor a siete días una vez llegan a los almacenes, dijo Yaquelín Leyva Dámaso, directora de la Unidad Empresarial de Base Servicios Integrales Cargas No Comerciales Occidente, al referirse a los resultados de reorganizaciones internas debido a la acumulación de cifras récords de paquetería por la pandemia de COVID-19.



En diálogo con la Agencia Cubana de Noticias declaró que de enero a la fecha manipularon cerca de mil 20 toneladas en cargas no comerciales y atendieron a más de 436 mil clientes, en tanto trasladaron alrededor de 834 toneladas de mercancía a otras provincias para su recepción por el cliente.





La máster en ciencias comentó que a raíz de la contingencia, tenso momento que tuvo el chequeo sistemático de la máxima dirección del país, Aerovaradero cambió su objeto de almacenes de depósito a despacho y posibilitó entregar envíos a los destinatarios en su lugar de residencia o cerca de este.



Detalló que la Unidad Empresarial de Base, encargada de procesar las cargas no comerciales del occidente cubano, transporta los bultos hasta los centros de distribución en Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque, por la extensión de esos territorios, y en el caso de La Habana lo hacen "puerta a puerta".



Para ello tienen el apoyo de los nuevos actores económicos, cuatro cooperativas no agropecuarias y siete mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), que contribuyen a agilizar la distribución, más el parque vehicular propio de la entidad estatal.



Leyva Dámaso indicó que pese a las limitaciones de combustible, el país prioriza los recursos en aras de efectuar las entregas en el plazo correspondiente sin afectar a la población que espera medicamentos, alimentos u otros productos.



El desarrollo de un sistema informático para optimizar la gestión, continuar la capacitación del personal que labora en las distintas áreas, el firme interés de elevar el estándar del sistema de paquetería y asegurar la integridad de las cargas son de las tareas más apremiantes de la entidad, integrada a la Corporación de la Aviación Cubana.

Lea más: Presidente cubano analiza situación energética del país

Aerovaradero S.A., con más de 25 años de especialización en la actividad de carga aérea en la isla, mantiene contratos con más de 20 aerolíneas y 47 agencias transitarias en 25 países.



Con frecuencia la máxima dirección del país evalúa el funcionamiento de las empresas del territorio nacional responsables de la recepción y entrega de la paquetería enviada desde el exterior, conocidas como agencias transitarias.