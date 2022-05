Labor constructiva beneficia a personas vulnerables en Cienfuegos

Cienfuegos, 25 may (ACN) Mayra Pulido Cárdenas, vecina del barrio de Santa Bárbara, del municipio de Palmira, es una de las tantas beneficiadas con las labores constructivas impulsadas en alrededor de 40 barrios en situación de vulnerabilidad en la provincia de Cienfuegos.



Un equipo de la Agencia Cubana de Noticias pudo constatar in situ el accionar de los albañiles, quienes intervenían el baño de la vivienda y tenían planificado el arreglo del piso, las paredes y la fachada, como hicieron en alrededor de 35 casas de la barriada.



Pulido Cárdenas, de 65 años, expresó a la Agencia Cubana de Noticias su alegría porque antes su domicilio estaba en mal estado, pero gracias al Partido Comunista de Cuba (PCC), el Gobierno y demás factores del municipio ahora tendrá mejores condiciones de vida.



La felicidad es inmensa porque no me han dejado desamparada, veo mejorías y ahora podré vivir con mayor tranquilidad hasta mis últimos días, aseveró Mayra, quien padece de diabetes mellitus e hipertensión arterial, tiene una cardiopatía, artritis reumatoidea generalizada, además sobrevivió un infarto cerebral y está operada de catarata.





Por ese motivo, comentó, recibo ayuda por la asistencia social desde hace varios años, cuando por los problemas de salud tuve que jubilarme de la Empresa de Fertilizantes, donde trabajaba como tecnóloga química.



Dijo que esa prestación monetaria le permite comprar los medicamentos, la canasta familiar normada, así como pagar las cuentas del teléfono, la corriente y cubrir alguna otra necesidad.



Erinevys González Navarro, subdirectora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social en Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, apuntó que en Cienfuegos existen más de ocho mil 470 beneficiarios que reciben prestaciones económicas, de los cuales alrededor de dos mil son adultos mayores.



Destacó que dichas ayudas varían en dependencia de la composición del núcleo familiar, desde mil 260 pesos para una persona hasta cuatro mil 460 pesos para cinco o más integrantes.



Asimismo, agregó, personas en situación de vulnerabilidad como Mayra reciben otros apoyos, como recursos materiales, por ejemplo, cama, colchón, ropa, zapatos, avituallamiento, equipos electrodomésticos y enseres de cocina, en dependencia de sus necesidades.



En el informe a la Asamblea Provincial del PCC, Marydé Fernández López, primera secretaria de la organización política en el territorio, reafirmó que constituye una prioridad la atención a los barrios vulnerables, sitios que se embellecen y donde se resuelven de forma progresiva los problemáticas sociales, con lo que se da respuesta a planteamientos de la población.

Como Santa Bárbara, las comunidades de Elpidio Gómez, La Baría y Manaquitas, registradas como vulnerables en la municipalidad palmireña, se favorecen a partir del programa de rehabilitación trazado por las autoridades.



Mientras que otras localidades -Guabairo, Rancho Luna, Lagunillas y Reina en la capital provincial- también se benefician desde hace meses con el remozamiento de viviendas, calles y espacios comunes.