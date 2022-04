Beneficios garantizan el quehacer de la ganadería

Guantánamo, 20 abr (ACN) A la ganadería cubana la caracterizan actualmente más oportunidades que obstáculos, entre ellas la entrega de tierras a personas comprometidas a trabajarlas con eficiencia y obtener de ellas el máximo, aseveró hoy Yoan Sarduy Alonso, Presidente de GEGAN (Grupo Empresarial Ganadero) en el Ministerio de la Agricultura.



En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, a raíz de las conclusiones de su visita de trabajo a Guantánamo, a la cual asistió Rafael Pérez Fernández, miembro del Comité Central y Primer Secretario del Partido en el territorio, el directivo opinó que ya se revierte positivamente esa medida, una de las 63 aprobadas para potenciar y dinamizar la producción y comercialización de alimento.



Calificó al conjunto de iniciativas como una decisión gubernamental sin precedentes y benefactora, no solo de la ganadería (vacuna, porcina y avícola), si no de la agricultura en general y de la soberanía alimentaria en la ínsula caribeña, bloqueada por un enemigo cruel que impide la compra de insumos en el exterior, y de los suministros médicos.



Otra medida elogiada por el entrevistado fue la creación de Colectivos Laborales Agropecuarios, a los cuales calificó de perfeccionadores de la fuerza de trabajo, y seguidamente explicó que constituyen una vía legal para multiplicar varias veces su salario a quienes los integren.



Aclaró que el incremento de los ingresos, debido al esfuerzo y sudor propios, además de beneficiar materialmente al hombre del campo, permite aumentar su capacidad de compra y nivel de vida, además de estimular su permanencia en el lugar donde reside, siembra, cosecha y contribuye al desarrollo de su comunidad.



Los insumos aún son deficientes, debido a la situación económica, pero no se avizoraban hace algunos años precios tan atractivos para las producciones, la entrega de créditos con impensables oportunidades de pago y bajos intereses, que aún muchos productores desaprovechan, acotó.



El presidente de GEGAN subrayó que los productores de referencia nacional, que tanto abundan en la provincia, deben estar a la cabeza de los primeros en recibir los escasos recursos con que el país cuenta, y principalmente el combustible.



Opinó que Guantánamo, no obstante ser una provincia donde la actividad ganadera y agrícola en general se lleva a cabo con resultados y en inimaginables condiciones adversas (sequía, salinidad y otros flagelos que afectan sus suelos) precisa un esfuerzo mayor en la construcción de tranques y conductoras de agua.

Especificó que el territorio más oriental del país es el más necesitado en el país de ambos recursos, debido a su compleja situación hidrológica y contar con las tres cuartas partes del área en zonas montañosas, gran parte abruptas.



Orientó a sus empresas obtener mejores dividendos del financiamiento internacional, aun cuando la provincia empleó parte del impuesto del uno por ciento territorial –más de un millón de pesos- para la recuperación avícola.



Encomió, asimismo, los avances en la rama porcina, elogiados por el Primer Secretario del Comité Central y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante reciente plenaria nacional en la cual Guantánamo expuso sus experiencias.