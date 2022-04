Mayorista de Suministros Agropecuarios: importar y al menor costo posible

La Habana, 10 abr (ACN) Desde que a mediados de 2021 a la Empresa Mayorista de Suministros Agropecuarios (EMSA), perteneciente al Grupo Empresarial de Logística (GELMA), del Ministerio de la Agricultura, se le dio la facultad de importar directamente productos de uso en ese sector, sus directivos han procurado que las operaciones comerciales sean al menor costo posible.



Sin olvidar las limitaciones financieras del país es también nuestra manera de contribuir a que disminuyan los precios de los alimentos que adquiere la población, aun cuando a nivel mundial muchos insumos, materias primas y equipos se encarecen cada vez más debido al impacto de la COVID-19, de la crisis con las navieras y del conflicto entre Rusia y Ucrania, dijeron a la Agencia Cubana de Noticias dos especialistas de la entidad.



Las licenciadas Yunia Cumbá González y Julia Ester Vidabur León, funcionarias de la recién creada Dirección de Comercio Exterior de la EMSA, explicaron la importante misión que han asumido en la cadena de suministros destinados a productores agropecuarios, a empresas estatales y a trabajadores por cuenta propia atendidos por el Minag.





Esta tarea la realizaban entidades del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y desde que nos la dieron tratamos por todas las vías de cuanto importemos abaratar los costos, partiendo de que no haya intermediarios, de que a través de nuestras embajadas y consulados - y de otras fuentes de información- conozcamos o captemos potenciales proveedores, señala Cumbá.



Subraya que en estos la empresa centra la importación y circulación de insumos y equipamientos, pero aclara que los recursos de la industria nacional constituyen la primera opción de suministros, seguida de consignaciones establecidas en el territorio nacional.



Para la realización de este proceso ellos se nutren de las demandas recibidas en la propia red de distribución del sistema de la agricultura, a través de los más de 200 centros comerciales destinados a las ventas directas en moneda nacional, en beneficio de las formas productivas del sector agropecuario, y de las 18 tiendas de GELMA diseminadas en todo el país, que ofertan en MLC.



Las entrevistadas refieren que los renglones más solicitados por campesinos, cooperativistas y demás productores individuales son el alambre con púas, baterías, neumáticos agrícolas, piensos -sobre todo para la rama porcina-, electrodos, botas PVC, tanquetas plásticas, herramientas de trabajo y mochilas de fumigación, entre otros.



Potenciar la venta de insumos en MLC constituye la medida número 17 de las 63 aprobadas para dinamizar la agricultura cubana, pero en opinión de los propios productores aun es inestable e insuficiente la presencia de esos renglones en el mercado, además de que no se satisface la demanda.



Yunia y Julia Ester aclaran que no son pocas las trabas que los especialistas de Comercio Exterior de la EMSA enfrentan debido, en primer lugar, al bloqueo estadounidense, porque estamos obligados a concurrir a mercados lejanos con el consiguiente encarecimiento de los fletes, sin olvidar las limitaciones financieras de Cuba y cómo una deuda con un proveedor dificulta cualquier negociación.

En medio de estos y otros obstáculos procuramos cada día tener los oídos y los pies bien cercanos a ese productor necesitado de algún insumo que habrá que importar, o buscar en consignación, procurando que el costo de las operaciones no sea alto y así pueda verse reflejado en el precio de los alimentos, afirma Cumbá.



Sepa que GELMA, grupo empresarial al cual pertenece nuestra entidad importadora y comercializadora de insumos y equipamientos para el sistema de la agricultura, tiene sus fortalezas en materia de logística; por ejemplo, almacenes y personal especializado, y vínculos contractuales con entidades transportistas y con agencias de seguro e inspección.



Estas últimas garantizan la seguridad e integridad de la mercancía hasta la entrega al destino final, subraya finalmente Cumbá.