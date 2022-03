Fortalecen nexos nuevo actor económico y empresa estatal de Cienfuegos

Cienfuegos, 16 mar (ACN) Villa Lagarto, mipyme aprobada en enero último, y Acopio Cienfuegos fortalecieron los nexos mediante la creación de un complejo para la prestación de servicios gastronómicos y de hostelería, bajo la marca Lagarto Sabor Sureño.

La idea consiste en lograr un encadenamiento productivo eficaz, que beneficie a ambos actores económicos, además de ofrecer productos de calidad a organismos y a la población en general.

Antonio Lleonart Ordóñez, uno de los socios de la pequeña empresa privada, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que el ranchón-restaurante, ubicado en las inmediaciones de la localidad de Paraíso, funcionará en la modalidad de mesa buffet con capacidad para 80 comensales.

Además, expresó, luego de un estudio de mercado decidimos montar un quiosco para ofertar meriendas y almuerzos a la población flotante de la zona, como los trabajadores de la Empresa de Revisión Técnica Automotor (somatón) y quienes esperan su turno para recibir ese servicio.

Indicó que en el caso del alojamiento construyen una casona de cinco habitaciones, con un cuarto para empresas, así como un reservado destinado al sistema de atención a clientes extranjeros y para rondas de negocios de Acopio.

Yankiel Hechavarría Castellanos, director general de Acopio Cienfuegos, explicó que la entidad se encargará del abastecimiento de productos como cárnicos, frutas, viandas, vegetales y otros para su preparación por los chefs de la mipyme.

De igual modo, Villa Lagarto brindará servicio gratuito en el ranchón y una habitación para los empleados de Acopio una vez al mes.

Generar nuevos puestos laborales también constituye objetivo de la unión entre los dos entes.

Rosa Leidy Delgado Máximo es una joven de 22 años, residente en la propia localidad de Paraíso y para quien el ranchón Lagarto Sabor Sureño representa una nueva e importante oportunidad.

Estaba desocupada y los dueños me dieron empleo cuando comenzaron a buscar personal para este negocio, afirmó.

Aquí empecé de cero porque no sabía nada de gastronomía, me preparé en Villa Lagarto, en Punta Gorda, y he ido aprendiendo para cuando comience oficialmente en el ranchón, comentó.

Me siento feliz con esta posibilidad porque es una forma digna de generar ingresos, resaltó.

La mipyme Villa Lagarto, primera dedicada a la hostelería en el territorio, es una reconversión de trabajo por cuenta propia, con más de 20 años de experiencia en la actividad turística e importantes reconocimientos de agencias internacionales.