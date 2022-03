Acero inoxidable deviene bastión del reciclaje en Guantánamo

Guantánamo, 2 mar (ACN) Aunque alcanzó solo 17,8 toneladas (t) de acero inoxidable (2,2 t) menos que las comprometidas, la Empresa de Recuperación de Materias Primas (ERMP) Guantánamo excedió durante 2021 el plan en valores en ese producto reciclado, el cual estuvo generosamente cotizado en el mercado internacional.



Daisel Socarrás Rey, director de esa entidad, adscrita al Grupo Empresarial de Reciclaje (GER), del Ministerio de Industrias, manifestó a la Agencia Cubana de Noticias que ese indicador, junto a la chatarra ferrosa, el bronce y el cobre constituyeron el sustento de las ventas durante la etapa objeto de análisis.



Aclaró que los altos precios del cobre permitieron a la ERMP oriental en medio de un año de pandemia y escasez de recursos lograr casi dos terceras partes del valor de las ventas fijadas y prescindir de la declaración de interruptos.



Añadió que a pesar del rebrote del SARS-Cov-2, que afectó a varios trabajadores de la entidad y a cuentapropistas suministradores de materia prima, durante esos 12 meses no hubo necesidad de declarar en cese a ninguno de los primeros, a pesar del insuficiente suministro de materiales para recuperar, dificultades con el transporte, y el contagio de muchos obreros.



Aclaró, no obstante, que el incumplimiento con la producción mercantil y física, tuvo su raíz en factores subjetivos, “como la falta de gestión, imposible de omitir si queremos honrar la verdad”.



“Nos faltó también una alianza, en igualdad de condiciones, con los nuevos actores económicos y una competencia más férrea con los trabajadores por cuenta propia y ciudadanos que se dedican a la tarea, no pocos de ellos de forma ilegal”, dijo.



En cuanto al papel, subrayó, “intensificaremos la recuperación en las escuelas y el sistema empresarial, con ayuda de la comunidad, para suplir el que nos tributaba la Empresa Gráfica.



Esta última, sucesora de la otrora mayor industria gráfica de América Latina (el combinado poligráfico Juan Marinello), inaugurada a principios de julio de 1977 por el Comandante en Jefe Fidel Castro, no pudo sustraerse a la interrupción laboral de parte de su plantilla, por falta de materia prima.



Refiriéndose al desempeño de los municipios durante el Año 63 de la Revolución, destacó a Caimanera, “cuya unidad empresarial de base (UEB) gestionó hasta los envases para distribuir la sal, en las unidades de la Empresa que produce la mayor parte de ese surtido en el país”.



En el territorio en las inmediaciones de la ilegítima base naval yanqui impuesta desde 1903 en esa porción del territorio cubano, se incumplieron ocho renglones y se sobrepasaron cinco, de una gama que abarca envases plásticos, textiles, aluminio, bronce y cobre, entre otros.



Colocó seguidamente a Manuel Tames (seis surtidos cumplidos y siete incumplidos, Baracoa (cinco y ocho) y al resto de los siente territorios con cifras muy por debajo.

Aclaró que tales resultados dejan mucho que desear, ya que durante 2021 Guantánamo incumplió nuevamente con la recuperación de materias primas para sustituir importaciones y la generación de exportaciones el Grupo al cual pertenecen.



A ese fin se dedican en la ínsula caribeña 15 ERMP, otras dos empresas destinadas a los residuos sólidos urbanos, una fundición y sendas comercializadoras, dirigidas a exportar las producciones y adquirir en el exterior la materia prima para la recuperación de la chatarra metálica y los desechos no metálicos.



Dentro del objeto social del GER figuran la ingeniería de reciclaje, el desguace de barcos, además del aseguramiento y el exigido en función de ingresar divisas y ahorrar al país gastos por importación.