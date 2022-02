Fomentar vocación exportadora, clave para el desarrollo en Matanzas

Matanzas, 23 feb (ACN) Fomentar vocación exportadora trascendió hoy como clave para el desarrollo del trabajo durante el 2022 que transcurre, en ocasión del balance anual del Departamento de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Cooperación Económica Internacional del Gobierno Provincial de Matanzas.



Roberto López Hernández, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y viceministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, insistió en la importancia de reconocer en la exportación una fuente valiosa para generar divisas.



La provincia de Matanzas muestra avances evidentes en el cumplimiento del plan de exportaciones, en el aumento de renglones exportables, en proyectos de colaboración y de inversión extranjera, no obstante, el análisis de acuerdo a las potencialidades y la necesidad de un mayor desarrollo indica que todavía falta mucho por hacer, reflexionó.



Falta en ganar una conciencia de esa vocación exportadora necesaria en los productores y las empresas, porque es la forma de obtener la divisa que garantizará el desarrollo de las demás producciones y servicios de nuestro país, añadió.



Dentro de las actividades para afrontar la situación condicionada por el bloqueo económico de los Estados Unidos a Cuba y el impacto de la pandemia de COVID-19, el comercio exterior, la inversión extranjera y la cooperación juegan un papel fundamental, insistió.



Matanzas cerró el año 2021 con 132 productos exportables, de ellos consolidados 72, y el resto en desarrollo y fomento; el territorio logró cumplir el plan de exportación de bienes y servicios al 126,9 por ciento, con el aporte de 12 organismos y 39 entidades, y en ello se incluyen los nuevos actores de la economía.



Ramiro Ruiz Ruiz, jefe del departamento de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Cooperación Económica Internacional del Gobierno Provincial de Matanzas, informó que la Agricultura no logra insertar a todas sus entidades en procesos de exportación, lo que representa reservas importantes por aprovechar.



Se conoció que la cartera de oportunidades de la provincia incluye 38 proyectos, cinco más que en el año anterior; Colón, Unión de Reyes y Pedro Betancourt constituyen municipios no representados, y actualmente existen 42 negocios que operan con capital extranjero.

Entre las proyecciones de trabajo para la nueva etapa se incluyen continuar el desarrollo de acciones de capacitación y preparación con los diversos actores de la economía; y acompañar a las empresas con el propósito de agilizar y eliminar trabas.



La creación de un grupo para la atención de los procesos negociadores, establecer nuevos encadenamientos con la Zona Especial de Desarrollo Mariel, controlar la efectividad de los encadenamientos productivos con actores económicos locales y nacionales con enfoque al desarrollo local y la sustitución de importaciones, constituyen también tareas para la nueva etapa.