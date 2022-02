Avanza programa de inversiones en Cocodrilo, comunidad costera de Isla de la Juventud

Nueva Gerona, 11 feb (ACN) Un amplio programa de inversiones de cara al desarrollo local prospectivo de la costera comunidad de Cocodrilo avanza de manera significativa, constataron in situ las máximas autoridades del municipio especial de Isla de la Juventud.



Este enclave –a unos cien kilómetros (km) de la ciudad cabecera– se incluye entre las 35 localidades en condiciones de vulnerabilidad identificadas por el gobierno local, donde integrantes del Contingente Leoncio Vidal, de la provincia de Villa Clara, acometen la reparación de 50 km de carretera, la obra de mayor envergadura.



Evelio Lavadie, delegado de circunscripción, refirió a la ACN que de octubre a la fecha se ejecutaron ocho km compactados de la carretera que enlaza Cayo Piedra con ese sitio, una de las primeras obras realizadas por la Revolución, para llegar a ese punto adonde –antes de enero de 1959– solo era posible acceder por vía marítima.



El proceso de acabado del primer mantenimiento vial incluye riego asfáltico por penetración invertida (gravilla con tinta), lo cual fortalecerá esa estructura, expuesta durante décadas al lógico deterioro, apuntó.





Agregó que una vez terminados los dos km pendientes del pasado año, se ejecutarán los otros diez correspondientes al actual.



A partir de hoy, una brigada de trabajadores no estatales acomete la ejecución del plan de 24 de viviendas, de las cuales se avanza en la construcción de ocho del tipo tradicional, que según proyecto constarán de dos habitaciones y la tercera progresiva (para que su morador la concluya), portal, sala, cocina-comedor y la terraza, dijo.



Precisó que este sábado se iniciarán las acciones constructivas del círculo social, una de las demandas más sentidas de la población, cuyos recursos se encuentran in situ.



También vamos a trabajar en la recuperación del local de la radio comunitaria, una estación de corto alcance, al servicio de las necesidades de información de los 346 habitantes, afirmó.



Comentó que se estima para mayo venidero la puesta en marcha de la planta desalinizadora, destinada al mejoramiento los parámetros físico-químicos del agua para el consumo humano, un donativo de una organización no gubernamental japonesa, equipo que se encuentra protegido en el lugar de emplazamiento.

En el sur de Isla de la Juventud –Sitio Ramsar, por contar con un humedal de importancia internacional– es zona de ubicación geográfica de Cocodrilo, cuyas viviendas disponen de servicio telefónico y comunidad rural, donde se ensayó en Cuba la migración a la televisión digital el 15 de junio de 2015.



Lavadie agradeció la posibilidad que tiene el electorado de intercambiar con las autoridades al finalizar cada chequeo de las inversiones, que dará superiores prestaciones a ese enclave agrícola y pesquero, donde, con el fomento del uso de fuentes de energías renovables, se crean condiciones para el desarrollo de un turismo sostenible.