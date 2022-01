Suspenden edición XXIII del Festival del Habano

La Habana, 11 ene (ACN) La empresa mixta Habanos S.A., anunció hoy la suspensión de la edición XXIII del Festival del Habano, debido a la situación mundial por la pandemia del COVID-19.



En un comunicado difundido por la empresa, y referido por el periódico Tribuna de La Habana, la corporación lamentó que, “por segundo año consecutivo no tendrá lugar una cita ineludible para los amantes del Habano”.



Según la comunicación, la cancelación se debe a que “la pandemia del COVID-19 continúa afectando los eventos presenciales y la capacidad de movimiento de las personas”, dijo.



No obstante, la empresa aseguró que centrará sus esfuerzos en volver a sorprender a sus aficionados en este 2022, con atractivas propuestas como la I edición del Habanos World Days, evento virtual desarrollado el pasado año, que permitió a los aficionados al tabaco premium, compartir experiencias y seguir aprendiendo y disfrutando de toda la cultura del habano.

