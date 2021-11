Reabrirán sus puertas instalaciones del Complejo Hotelero Jagua en Cienfuegos

Cienfuegos, 6 nov (ACN) Varias instalaciones del Complejo Hotelero Jagua, de la provincia de Cienfuegos, reabrirán sus puertas a los turistas a partir del próximo 15 de noviembre, dada la favorable situación epidemiológica del territorio nacional.

Todos los establecimientos de este conglomerado, perteneciente al Grupo Gran Caribe, están certificados con la condición Turismo más Higiénico y Seguro, y además cumplen con los protocolos establecidos para garantizar la seguridad de los clientes, con lo cual obtuvieron el aval de Listos para operar.

Ilia Dania Curbelo Periaña, subdirectora comercial del Complejo Jagua, declaró a la prensa que brindarán dos tipos de servicios, extrahoteleros y de alojamiento la mayoría de los inmuebles.

Explicó que desde la fecha señalada para la apertura, el Hotel La Unión tendrá disponibles todas las ofertas para los turistas, quienes confirmaron sus hospedajes mediante el sitio web www.meliacuba.com.

Asimismo, dijo, en cada una de las agencias de viajes están disponibles las diferentes opciones de esa instalación.

Señaló que el resto de las hosterías, como el Meliá San Carlos, así como las casas Verde, Perla del Mar y el hostal Palacio Azul se incorporarán en dependencia de las demandas de los clientes.

En relación con la red extrahotelera, el día 10 del mes en curso el restaurante del Palacio de Valle retomará sus funciones, con almuerzos y cenas a la carta, cuyas reservas serán por orden de llegada, apuntó Curbelo Periaña.

Agregó que en la terraza de dicho sitio se ofrecerá coctelería, en el horario de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, con el atractivo de la puesta del sol.

En el restaurante Los Laureles servirán comida criolla para familias de hasta 10 personas y los alimentos incluyen cerdo asado en púas, el tradicional arroz congrí y variedades en el resto de los platillos, destacó la subdirectora.

Quienes asistan a este establecimiento deberán pactar su cita con un día de antelación antes de las 12 del día y podrán disfrutar de su cena en un espacio ameno, añadió.

De igual forma, manifestó, la piscina del Jagua se suma a las opciones que tendrán los turistas para su disfrute, con covers reservados en la jornada anterior por vía telefónica, desde la una hasta las cuatro de la tarde, de lunes a domingo y con pago en efectivo o por tarjeta, en moneda nacional.

En el caso del hotel, informó, este será sometido a una reparación capital desde el mes de enero de 2022, por lo que no comenzará en estos momentos.

Las personas interesadas también pueden acceder a las ofertas del Complejo mediante sus perfiles en la red social Facebook, desde las páginas Jagua by Meliá, La Unión by Meliá y Meliá San Carlos.