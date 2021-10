Gestión eficiente genera desarrollo, afirma viceprimer ministro en Artemisa (+Fotos)

Artemisa, 8 oct(ACN) Jorge Luis tapia Fonseca, viceprimer ministro cubano, afirmó hoy en Artemisa que la gestión eficiente de los recursos humanos y logísticos deviene vía para el desarrollo de las empresas vinculadas a la producción de alimentos en el territorio.

Tapia Fonseca recorrió Unidades Empresariales de Base (UEB) de las empresas Lanchera Flota del Golfo (FLOGOLFO), Productos Lácteos, Pecuaria Genética Los Naranjos, Avícola y Cítricos Ceiba en las cuales intercambió con trabajadores y directivos sobre las formas de pago, los problemas que afectaban la producción y cómo solucionarlos.

En la UEB Mauripez, perteneciente a FLOGOLFO y dedicada a la producción de alevines de ciprinidos, llamó la atención sobre la necesidad de diversificar las producciones y evaluar la posibilidad de crear una nueva forma de gestión (micro, pequeñas y medianas empresas) que permita incrementar las crías y generar mayores ingresos con más autonomía.

La misma posibilidad de atemperarse a las nuevas medidas para impulsar la economía cubana y el sistema empresarial apreció en la granja Michurín, perteneciente a la UEB de Avicultura Alternativa de Empres Avícola Artemisa, dedicada a la cría de faisanes, guineos y codornices.

El también integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) reconoció las potencialidades de esta granja al tiempo que llamó a sus trabajadores a diversificar las producciones, incrementar la ceba de faisanes y comercializar sus productos en divisas.

La finca La Felicia, de la Cooperativa de Créditos y Servicios Reinaldo Pérez, en San Antonio de los Baños, exhibe plantas ornamentales, un banco de lombricultura y un área para la cría de cerdos criollos y de capa oscura, estanques para la cría de clarias y tilapias, un local para el beneficio de los cultivos y una losa sanitaria para la preparación del pescado para su venta.

El funcionario destacó que la voluntad de Fidel Muñoz González, al frente La Felicia, es un ejemplo de las muchas iniciativas que pueden materializar los productores artemiseños si se empeñan en cumplir sus sueños.

La UEB Balkán, ubicada en Bauta y perteneciente a la Empresa de Productos Lácteos, afronta dificultades con el cumplimiento de sus planes y el pago de la divisa a quienes sobrecumplen por carecer estos de las tarjetas magnéticas.

Tapia Fonseca constató que la relación de la Empresa con los productores no es la idónea así como violaciones de los contratos, por lo cual llamó a la dirección de la entidad a consolidar la relación con los productores, lo cual significa visitarlos, evaluar las causas de los incumplimientos, solucionarlas y responder a sus demandas.

El tierras de la Empresa Cítricos Ceiba el viceprimer ministro enfatizó que el pago a los productores no se puede violar, si una parte no tiene dinero no puede comprar, lo cual es una medida que elimina los impagos, un tema que ha afectado mucho a los productores de Artemisa.

La jornada incluyó un intercambio con productores y empresarios en la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Rigoberto Corcho López, sobre la aplicación de las medidas implementadas en el país para dinamizar las producciones agropecuarias, el cual contó con la presencia de Gladys Martínez Verdecia, integrante del Buró Político del Comité Central del PCC y primera secretaria del Comité Provincial en Artemisa.