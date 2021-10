Media Luna, una MIPYME con luz propia en Ciego de Ávila (+Fotos)

Media Luna busca su propio camino para desarrollarse, diversificarse y acortar el tiempo entre costos y beneficios de cada inversión.



Desde el primero de octubre último dejó de ser un Proyecto de Desarrollo Local para convertirse en la primera de las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) aprobada en Ciego de Ávila, con el objetivo de explotar todo su potencial de creación y ponerlo en función, no solo del área en la que está enclavada, sino también de la economía cubana.



La idea de crear en 2020 un proyecto de iniciativa local en el municipio cabecera de Ciego de Ávila, cuyo nombre recordaría el lugar donde nació Celia Sánchez Manduley, heroína de la Sierra y el Llano, era procesar en una minindustria todas las frutas sembradas en los terrenos de varios asociados de la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) José Antonio Echeverría.



Valió la pena ponerle alma, corazón y vida a esa decisión, pues hasta diferentes puntos de ventas de la capital avileña llegan, con calidad probada, unos 54 productos que se obtienen del mango, mamey, maracuyá, guanábana, limón, aguacate, guayaba y cereza, entre otros, bajo las normas cubanas de inocuidad de los alimentos, pues para ello cuentan con un laboratorio en el que realizan evaluaciones constantemente.



Destacan mermeladas, encurtidos, jaleas y puré de tomate, que se envasan en diferentes recipientes y medidas, como por ejemplo bolsas doypack y asépticas, cubetas, latas y pomos Pet.

El año pasado también procesaron néctares y jugos, sus productos estrellas, que vendieron online con pagos desde el exterior, y que junto con el carbón vegetal y la fruta bomba sulfitada, otros dos renglones que incluyeron en la cartera de exportación de Ciego de Ávila, ingresaron a la economía del país dos millones 400 mil pesos.



Esa ampliación de surtidos permite que hasta el cierre de agosto el plan de ingreso por concepto de exportación y ventas online esté por encima de los cuatro millones de pesos, cuyos destinos, además de aportar al presupuesto del Estado, han sido dirigidos a sostener esas producciones en el mercado nacional, completar y mejorar la tecnología, abrir nuevos puntos de ventas en el municipio cabecera y comprar insumos, muchos de los cuales son importados.



Ahora, como mediana empresa, abriremos páginas para la venta online en el país mediante la aplicación EnZona con el objetivo de que los usuarios adquieran lo que deseen en moneda nacional o moneda libremente convertible (MLC), explica Fernando Javier Albán Torres, uno de los tres socios de Media Luna.





En organización del trabajo tenemos un camino recorrido y eso lo aprovecharemos al máximo, dice Fernando Javier.

“Usamos el sistema contable financiero Versat-Sarasola y de conjunto con la Consultoría Económica CANEC laboramos para elevar la eficiencia y eficacia de nuestra Mipymes.



Satisface decir que implementamos el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria y todos los productos cuentan con registro sanitario emitido por el Instituto Nacional de Higiene de los Alimentos y con el Código de Productor GS-1, otorgado por la Cámara de Comercio de Cuba”.



Media Luna posee, además, su marca registrada en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), con su signo distinto Tuaba, lo cual nos hace únicos en el país- asegura Néstor Proveyer Ugando, otro de los socios, y que realiza la función de jefe del órgano de control y fiscalización de la Mipymes.

En la minindustria de esta mediana empresa, existen, por ahora, cuatro líneas fundamentales:



-la primera, con capacidad de una tonelada por hora de producto terminado, se dedica a elaborar puré, néctar y jugos simples envasados en bolsas asépticas de 10 y 200 litros.



-la segunda, de envasado en caliente para pomos Pet (300, 500 y 1000 mililitros) y para latas de hojalata (250 y 500 gramos). Se emplea para néctares, jugos simples, mermeladas ligeras y derivados del tomate. Esta segunda línea cuenta con una sopladora semiautomática de preformas Pet, lo cual es una ventaja para la industria.



-La tercera es envasado en caliente de bolsas doypack (250 y 3000 mililitros) y de bolsas BackinBox (5 y 10 litros).



-La cuarta es una planta de deshidratado por horno de frutas, vegetales y especias.



Además, cuentan con llenadoras manuales de pomo, cubetas y latas de hojalata de 3.2 kilogramos.

Vladimir González González, otro de los socios, cuya misión en la Mipymes es estar al frente de la planta, comenta que en proceso de instalación y montaje están una caldera de vapor de dos toneladas, un sistema de filtrado de agua por ósmosis inversa, una línea de envasado en lata de hojalata de 3.2 kilogramos, cuya capacidad será de 600 latas por hora de producto terminado, con autoclave y sección de preparación para dulces en almíbar.



“De igual manera dispondremos de otra línea de envasado aséptico en pomos Pet de 300 mililitros, de más capacidad de almacenaje para productos secos y congelados, de mayor cantidad de vehículos para cumplir con los encargos solicitados por correo electrónico y mejoraremos la tecnología mecanizada de la agricultura y los sistemas de riego”.





Pensar a lo grande con el empleo de la ciencia y la técnica da buenos resultados, por eso quienes laboran en Media Luna mantienen relación con la Universidad Máximo Gómez Báez, del territorio, para la asesoría a la actividad agrícola de producción de frutales en campos, como por ejemplo el cultivo del maracuyá, fruta cuyos jugos tienen mejores precios en el mercado extranjero, que los elaborados con el mango.



También sostienen vínculos de trabajo con el Centro de Bioplantas, adscripto a la casa avileña de altos estudios, para valorar en los diferentes envases el tiempo de duración de la efectividad de los extractos de las hojas de Stevia como edulcorante de los jugos naturales que elaboran.



Mediante este proyecto buscamos, además, que los néctares y jugos naturales de frutas, endulzados con Stevia, de la que están probados su valor nutricional y terapéutico, puedan ser ingeridos por personas con Diabetes mellitus, asegura Fernando Javier, quien sabe lo difícil que es adquirir alimentos adecuados para este sector poblacional.



“En estos aspectos no paramos, pues establecemos alianzas con el Instituto de Investigación de la Industria Alimentaria para la aplicación en la práctica de los estudios ya realizados en la obtención de los néctares proteicos y el agua saborizada con frutas y vegetales”.

Agradecen los consumidores

Adis Esther, Magaly y Martha son asiduas al punto de venta que existe en Calle B, en la ciudad capital, pues allí encuentran diversidad de surtidos bien elaborados, “a precios no exagerados como los que abundan en cualquier establecimiento estatal o privado”.



Además de la calidad de los jugos, néctares, puré de tomate, mermeladas, salsas, barras de guayaba, entre otros alimentos, se aprecia que Media Luna sabe hacer marketing con sus productos, porque no solo es la calidad de lo que venden, sino la litografía que le ponen a los envases, alega Adis Esther.



Magaly opina que esta experiencia no debiera ser exclusiva del municipio cabecera, pues está comprobado que la tierra da lo que el hombre sea capaz de extraer de ella y todavía existen, más de lo que se piensa, áreas llenas de marabú sin darles valor de uso.



Valía de una idea que sí tiene luz propia



La luna es el quinto satélite más grande del sistema solar y no posee luz propia, sino que refleja la que recibe del sol.



Sin embargo, el ingenio creador de los avileños, puesto en función del progreso de la economía cubana y de garantizarle alimentos con calidad al pueblo, les ha dado luz propia a las tierras de Media Luna, primero como un proyecto de desarrollo local y ahora como una mediana empresa privada, con 120. 78 hectáreas, que nace sin torceduras.



Recuadro: Media Luna está ubicada a tres kilómetros de la ciudad capital avileña, cuenta con 97 trabajadores y tres socios, que ganan unos nueve mil 300 pesos como promedio cada mes, y poseen todos los derechos y deberes al igual que los obreros de una entidad estatal.