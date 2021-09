Aprueban procedimiento para prestación de servicios financieros por establecimientos y comercios

La Habana, 24 sep (ACN) La Gaceta Oficial 106 de la República de Cuba, emitida hoy, aprobó el régimen jurídico para la organización y funcionamiento del servicio de Caja Extra que se realiza a través de agentes corresponsales no bancarios y permite extraer efectivo en lugares donde no existe disponibilidad de cajeros automáticos.



Según la resolución 231/2021, se entiende por agentes corresponsales no bancarios a aquellos establecimientos comerciales como farmacias, supermercados, tiendas, oficinas de correos, telecomunicaciones, entre otros, donde se realice la compra de bienes o el pago de servicios.



El reglamento será de aplicación a los bancos y agentes corresponsales y tiene como objetivos dotar de nuevos puntos de acceso a los servicios financieros, una alternativa para la extracción de dinero en efectivo en el mismo lugar donde realiza la compra de bienes y disminuir los costos asociados a la transportación, manipulación y custodia de dinero en efectivo.



La prestación del servicio de Caja Extra se realiza mediante el uso de canales electrónicos de pagos como EnZona, que en su última actualización implementó la posibilidad de extraer efectivo por la opción de Caja Extra para los clientes del Banco Metropolitano.



Precisa el documento legal que el Servicio de Caja Extra se presta en pesos cubanos a las personas naturales titulares de tarjetas de pago RED y se formaliza mediante un contrato suscrito por el banco y el agente corresponsal o la entidad a la que se subordine.

El dinero en efectivo que los agentes corresponsales entregan a los clientes procede de los ingresos que perciban por sus ventas diarias, en tanto los bancos no anticipan dinero en efectivo a los agentes corresponsales.



La facilidad permitirá a las personas, si el comercio o establecimiento donde se encuentran tiene efectivo, retirar determinado monto de sus cuentas bancarias por medio de una plataforma electrónica de pago.



El reglamento aprobado impulsará el servicio de Caja Extra, una opción viable en lugares donde no existen cajeros automáticos o su demanda es alta.