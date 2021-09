Evalúa Valdés Mesa programa de Soberanía Alimentaria en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, 23 sep (ACN) En Santiago de Cuba se ha hecho un esfuerzo importante, se sobrecumple el plan de siembras en la campaña de primavera, señaló el Vicepresidente de la República de Cuba Salvador Valdés Mesa, al analizar la marcha del programa de Soberanía Alimentaria en la suroriental provincia.



Apreciamos un ambiente favorable para lograr los objetivos planteados, abundó.

El informe presentado por la Delegación de la Agricultura en el territorio evidenció que, respecto al año anterior, decrece en casi una libra (lb) la entrega de viandas por habitantes, y se incumplen otros planes, principalmente por falta de control y agilidad en la gestión de la provincia, atrasos en los pagos a los productores, afectaciones por la sequía y dificultades en el acopio de leche.



No obstante en la actual campaña de primavera se sobrecumplieron las siembras en 114 por ciento, y se crece en 183 ha las roturadas para la etapa de frío, con garantía de semillas de calidad.



En los laboreos se emplean hoy más de ocho mil 500 yuntas, de ellas unas cuatro mil en la preparación de tierras.

También se explotan poco más de mil sistemas de riego que favorecen más de ocho mil ha de plantaciones.



Hay limitaciones con los recursos como fertilizantes, sistemas de riego y otros, pero no con las tierras, hay muchas hectáreas (ha) ociosas, y las que cultivamos no las explotamos con eficiencia, expresó el vicepresidente cubano.



Debemos tener presente que vamos a la apertura económica luego del cierre por la pandemia, en noviembre comienza la actividad turística y es preciso garantizar los abastecimientos para la población y para ese importante sector, dijo.

Por esto hay que impulsar la aplicación de las 63 medidas aprobadas, asegurar los mercados y estimular a los productores con todos los mecanismos que se han creado para ello, puntualizó.



Pero en primer lugar hay que controlar la pandemia, algo que en Santiago de Cuba no está resuelto aún, pues se necesita más responsabilidad y percepción de riesgo en lo personal y lo colectivo.



También será preciso cumplir con la campaña de vacunación, pues está demostrado que el inmunógeno disminuye el número de contagios y la letalidad de quienes se enferman, señaló Valdés Mesa.



Es preciso, además, atender todo lo que afecta a la población, en especial a las personas y familias vulnerables, y trabajar en las comunidades, concluyó.