Aclaran diferencias entre las cooperativas no agropecuarias y las Mipymes en Cuba

La Habana, 31 ago (ACN) Johana Odriozola Guitart, viceministra de Economía y Planificación, explicó hoy las principales diferencias entre las cooperativas no agropecuarias (CNA) y las micro, medianas y pequeñas empresas (Mipymes) a partir de la entrada en vigor, el 20 de septiembre próximo, de las normas jurídicas que regulan la creación y funcionamiento de estos actores económicos.



Al intervenir en el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda, señaló que se trata de formas de propiedad diferente, las cuales condicionan el funcionamiento interno de cada una.



En el caso de las CNA, dijo, responden a los principios del cooperativismo, donde la mayoría son socios y los ingresos se reparten de manera igual.



La asociación es voluntaria, la contratación está limitada –solo por tres meses y sin va estar más tiempo tiene que convertirse en socio- y para constituirse debe tener un mínimo de tres socios, añadió.



En las Mipymes, comentó Odriozola Guitart, existe un capital social- suma de las aportaciones de capital realizadas por todos los socios y por las que obtienen una parte de la propiedad de la misma-, puede constituirse por una sola persona y el resto son empleados con un salario y con los derechos que regula la ley.



La viceministra de Economía y Planificación subrayó que las nuevas normativas permiten, asimismo, que las CNA pueden constituirse en Mipymes.



En correspondencia con los principios de no concentración de la propiedad y la riqueza, indicó, una persona no puede ser socio de más de una micro, pequeña o mediana empresa, no obstante, aclaró, esta forma de gestión puede dedicarse a tantas actividades de las permitidas desee.



Asimismo precisó que sí se puede ser socio de una Mipyme y de una CNA, pero en esta última el individuo debe aportar con su trabajo.



En respuesta a inquietudes de la población, Odriozola Guitart comentó que los socios de las Mipymes privadas solo pueden ser personas naturales en aras de evitar la constitución de sucesivas estructuras y puntualizó que está permitido que dos estructuras de este tipo puedan fundirse, siempre que se cumplan los límites establecidos.

Reiteró que los sectores priorizados para el arranque de la implementación de las normativas son la producción de alimentos, aquellas actividades que tengan la tecnología en su centro, los proyectos de desarrollo local, y los de economía circular (reciclaje).



Al intervenir en la Mesa Redonda manifestó que, como parte del perfeccionamiento de los actores económicos, se eliminó el límite del alcance territorial de las CNA y destacó que tanto estas como las Mipymes pueden contar con sucursales, representaciones y/o brigadas.



Además, podrán establecer relaciones contractuales con todas las figuras económicas y tendrán acceso a créditos bancarios en moneda nacional.



Sobre la posibilidad de acceder a estos en moneda libremente convertible (MLC), señaló que se trata de un diseño diferente en el cual se trabaja y que tiene que ver con la capacidad de devolver después ese financiamiento.