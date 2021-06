Productores agropecuarios se benefician de nuevas opciones bancarias

Sancti Spíritus, 23 jun (ACN) Productores del sector agropecuario en la provincia de Sancti Spíritus ya reciben los beneficios de nuevas opciones que oferta el sistema bancario con el objetivo de incentivar la producción de alimentos en esta rama de la economía.



El licenciado Luis Castro Díaz, jefe del Departamento de la Banca Agropecuaria en la Dirección del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) en el territorio espirituano, dijo a la ACN que a raíz de la Tarea Ordenamiento, puesta en vigor al inicios de este año, no solo se ofertan novedosos productos bancarios sino, además, se flexibilizan y agilizan diferentes trámites para ayudar a dinamizar la agricultura.



Castro Díaz agregó que la primera medida fue la de ampliar, a diversas producciones los beneficios que se brindaban para el financiamiento de algunas de ellas.



Concretamente, explicó el funcionario, se estableció que los créditos concedidos a las bases productoras y productores individuales tuvieran una reducción, y en algunos casos bonificación, al aplicar las tasas de interés sin afectar la rentabilidad del sistema bancario.

Otra de las decisiones adoptadas, acotó Castro Díaz, fue la de extender el crédito con bajas tasa de interés para el desbroce de áreas infestadas de marabú y de otras plantas leñosas; no solo para dedicarlas a la actividad de la ganadería como se establecía antiguamente, sino a cualquier otra producción agropecuaria.



El directivo informó que, igualmente, existen beneficios en las garantías que exige el banco al momento de otorgar un crédito, y en ese sentido ilustró que si esta institución financiera concede un préstamo, solo el cliente debe presentar un monto de garantía que no exceda el 75 por ciento del valor del préstamo; y en ese sentido puso como ejemplo que si el banco presta 100 mil pesos exigirá solo 75 mil.



Esa garantía para las bases productoras o productores individuales puede tener efecto de varias maneras: a través de cuentas de ahorro, de bienes materiales como un medio de transporte, equipos y maquinarias; y si se trata de un desmovilizado del Servicio Militar Activo a quien se le concede tierras en usufructo, no se le exige la garantía en los tres primeros años de labor.



También existe la facilidad de que el banco no pida, al otorgar un crédito, un fiador, y solo lo aceptará si este concurre por iniciativa del productor.



En el caso de la rama agropecuaria, además, se estimulará el proceso de bancarización que tiene lugar en la sociedad, y en correspondencia con ello se irán abriendo, gradualmente, cuentas corrientes mediante el uso de tarjetas magnéticas para ahorrarle tiempo al campesino o productor, al no tener que asistir a las agencias bancarias a realizar sus operaciones.

Según Castro Díaz se trabaja para acercar las oficinas bancarias lo más posible a las bases productoras con el objetivo, también, de facilitar las operaciones de los clientes; y en consecuencia con ello se extenderán los servicios mediante una especie de oficinas móviles hacia sitios que reúnan las condiciones para ello en las propias instituciones del Ministerio de la Agricultura.



BANDEC en Sancti Spíritus está dotando a las bases productoras de tarjetas magnéticas mayoristas para la compra de productos e insumos que necesiten, y con ello se evita exceso de trámites.



Finalmente el jefe de la Banca Agropecuaria en la Dirección Provincial de BANDEC, manifestó que al inicio de la Tarea Ordenamiento hubo campesinos que se mantuvieron cautelosos ante las medidas, sobre todo por los altos precios a pagar en razón de sus actividades, pero al corregirse estos, ya están accediendo a créditos y a otras facilidades, y aseguró que cada día son más quienes utilizan los beneficios del sistema bancario cubano.