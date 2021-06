Informan sobre servicio de depósito de dólares hasta el día 20 en el Sistema Bancario Nacional

La Habana, 17 jun(ACN) El Banco Nacional de Cuba informó hoy sobre los servicios que brindará el Sistema Bancario Nacional para el depósito de dólares hasta este domingo 20.

En correspondencia con lo informado en la Mesa Redonda del pasado 10 de junio del 2021 en la que se dio a conocer la decisión del Banco Central de Cuba de suspender temporalmente los depósitos de efectivos de dólares estadounidenses en las sucursales bancarias del país, se informa que:

El Sistema Bancario Nacional garantizará, en su red de sucursales del país, el servicio de depósito de dólares estadounidenses hasta el domingo 20 de junio, en virtud de lo establecido en la Resolución 176/21 del BCC.



Los horarios establecidos para este servicio a la población son los siguientes:

Banco Metropolitano (BANMET):

Viernes 18/6, de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

Sábado 19/6, de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

Domingo 20/6, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) y Banco Popular de Ahorro(BPA):

Viernes 18/6, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Sábado 19/6de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Domingo 20/6, de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Se puntualizarán a través de los canales de comunicación de cada banco, la ubicación de las sucursales en cada territorio.

Se reitera a la población que el domingo 20 de junio, día no laborable, las sucursales bancarias solo ofrecerán el servicio de depósito de dólares en efectivo, asociado a la implementación de la Resolución 176 de 2021.

