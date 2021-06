Controlan derrame de petróleo en Cuba y prosigue su extracción del río afectado

Limonar, Matanzas, 14 jun (ACN) Ya se encuentra contenido el derrame de petróleo ocurrido en esta localidad cubana el domingo último, aunque hombres y equipos prosiguen la extracción de entre 15 mil y 20 mil litros del producto que llegó a las aguas del pequeño río La Julia.



Luego de terminar la recogida del petróleo nacional depositado sobre la tierra en el lugar de los hechos, brigadas especializadas de Cupet laboran sin interrupción en la extracción mecánica del hidrocarburo en el río La Julia, afluente del Morato, y crean un acceso alternativo para situar el resto de la maquinaria.



Según declaró a la ACN Oscar García Martínez, delegado territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en la provincia de Matanzas, se reforzó el dique para evitar que la contaminación por el petróleo se extienda hacia el río Morato si ocurren intensas lluvias.

Lo más peligroso sería la contaminación de las fuentes de abasto de agua cercanas, las cuales tributan a la localidad y a la ciudad de Matanzas, pero el personal de Recursos Hidráulicos mantiene un monitoreo permanente y hasta ahora no se detecta afectación alguna, aseguró.



Aunque las fuentes de abasto se encuentran aguas arriba, por lo que no se espera que se vean comprometidas por el derrame de hidrocarburo, se estableció una red de centinelas para detectar a tiempo cualquier posible fuga, precisó el delegado del CITMA.



García Martínez acotó que en el río La Julia, en realidad una pequeña cañada cubierta de pasto, existe poca vida acuática, por lo cual no debería producirse un gran daño medioambiental, aunque los expertos continúan con la evaluación de las afectaciones al entorno.



Entre hoy y mañana debe concluir la extracción mecánica del petróleo restante, posteriormente está previsto el empleo de microorganismos para sanear el entorno durante los próximos días como parte de un proceso conocido como bio-remediación, explicó el delegado.



Una nota oficial del CITMA reveló que al amanecer del domingo 13 de junio ocurrió un derrame de aproximadamente 28 mil litros de crudo transportado por un equipo de Tranzmec, empresa perteneciente al grupo Azcuba, en el asentamiento de Horacio Rodríguez, perteneciente al municipio de Limonar en la provincia de Matanzas.