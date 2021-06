Reafirman que las cuentas en dólares no pierden validez y se respetan sus saldos

La Habana, 12 jun (ACN) Ante la medida del Banco Central de Cuba (BCC) de no aceptar depósitos en efectivo de dólares estadounidenses a partir del 21 próximo, autoridades cubanas reafirmaron en esta capital que la disposición no limita el pago por tarjeta magnética en esa moneda.



Al decir de Leticia Morales González, viceministra primera de Economía y Planificación (Mep), las cuentas de las personas naturales en USD no pierden vigencia y los saldos se respetan en todos los casos.



Las vías para ingresar el efectivo a esas tarjetas se mantienen, excepto la posibilidad de hacerlo en dólar estadounidense, pero cualquier otra divisa sí está permitida, subrayó.

En su comparecencia en el programa Mesa Redonda, explicó que, en cambio, se pretende ampliar la aceptación de esas tarjetas para que puedan utilizarse como medio de pago de bien o servicio en la red comercial en Moneda Libremente Convertible (MLC).



Refirió que las tiendas que operan en MLC se mantienen, no sufren afectaciones ni transformaciones con la medida anunciada el jueves por el BCC y se pretende ampliar esa red para desconcentrar el acceso a ellas.



Como quedó claro desde que fue anunciada su apertura en 2020, este ha sido un proceso no deseado, pero necesario para hacer frente a los efectos nocivos del bloqueo de Estados Unidos, especialmente agresivo en medio de la pandemia, puntualizó.

Según Morales González, los ingresos de esas tiendas sirven de financiamiento parcial para productos y servicios de la economía cubana, y permiten que los diversos sectores se encadenen, además de que respalda los productos básicos que se venden en pesos cubanos.



Reconoció las dificultades para abastecer las tiendas en esa moneda, "por todo un conjunto de cuestiones que se han venido evaluando", pero se han dado pasos en aras de aumentar las ofertas a raíz de encadenamientos de sectores como la industria, que han obtenido el financiamiento a través de las ventas en MLC.

Se ha ido estableciendo un acuerdo con la producción nacional con vistas a lograr el deseado equilibrio de ofertas en la red en MLC y en peso cubano, enfatizó la vicetitular primera del Mep.



En relación con la imposibilidad del sistema bancario cubano de vender USD a las personas naturales, dijo que esas entidades no son totalmente dueñas del USD que tienen en cuentas y es el respaldo que tiene el país para convertir en nuevos recursos, que permitan reaprovisionar el mercado en ambas monedas.



En el comercio internacional ningún Estado compra con efectivo y por las limitaciones del bloqueo de hacer transacciones financieras en dólar estadounidense, " ese efectivo no nos sirve para comprar en ningún lugar en el mercado mundial", manifestó la funcionaria.



Dicha problemática generada por la política del gobierno estadounidense causa que Cuba tenga inconvenientes para adquirir hasta los recursos más básicos destinados a su población, puntualizó.

Aun así estamos convencidos, continuó, de que seguiremos encontrando las vías con vistas a asegurar los bienes y servicios fundamentales de los cubanos, expresó la Viceministra Primera de Economía y Planificación.



Al comparecer también anoche en la Mesa Redonda dedicada a responder dudas e inquietudes de la población, Francisco Mayobre Lence, vicepresidente primero del Banco Central de Cuba (BCC), explicó que la decisión de no recibir dólares estadounidenses en efectivo forma parte de la defensa del país ante la situación provocada por el bloqueo económico aplicado por las sucesivas administraciones de la Casa Blanca.



Si no se adopta esta medida se va a continuar infringiendo daños a nuestra economía, pues son de conocimiento público las acciones del recrudecimiento del bloqueo desde la segunda mitad del pasado año, sobre todo en el sector financiero, señaló.



La Resolución 176 del Banco Central de Cuba, que restringe los depósitos en efectivo de dólares americanos, no es una medida anti inflacionaria ni está diseñada para recoger efectivo, afirmó por su parte Yamile Berra Cires, vicepresidenta de esta institución financiera.



La funcionaria explicó que las limitaciones impuestas por el criminal bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba inciden en la falta de liquidez actual de esa divisa.