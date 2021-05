Prevén reducción de afectaciones eléctricas para hoy

La Habana, 15 may (ACN) Luego de la puesta en funcionamiento de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, y una unidad de la de Santa Cruz del Norte desde la madrugada de hoy, se espera que las afectaciones eléctricas previstas para este sábado no superarán las cuatro horas de duración.



A través de un mensaje en su perfil institucional en Twitter, el Ministerio de Energía y Minas, anunció que para garantizar ese comportamiento también es necesario mantener las actuales condiciones del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).



En la madrugada de hoy, 15 de mayo, entraron en servicio la termoeléctrica Antonio Guiteras y una unidad de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, por lo que las afectaciones que se producirán hoy, de mantenerse las condiciones actuales del SEN, no superarán las 4 horas. — Ministerio de Energía y Minas de la República Cuba (@EnergiaMinasCub) May 15, 2021



Liván Arronte Cruz, titular del ramo, explicó este viernes en el espacio Mesa Redonda que problemas técnicos en varias plantas generadoras provocaron una contingencia energética en el país, con afectaciones eléctricas a la población y a la economía.

Precisó acerca de la salida del SEN de 600 megawat, por problemas diversos como averías en unidades del occidente de la nación.

Ante esta situación, fue necesario transferir energía desde el centro y el oriente para garantizar un equilibrio en la generación en todo el territorio.

En menos de 24 horas el personal técnico solucionó la rotura en la Antonio Guiteras, la más importante de Cuba, y puso de alta al mayor y más eficiente bloque unitario del país, publicó en su cuenta de la red social Facebook Mario Sabines Lorenzo, Gobernador de la provincia de Matanzas.