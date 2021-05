Agromercado Los Almendros, en Las Tunas, anda "pensando como país" (+Fotos)

Las Tunas, 5 may (ACN) La organizada cola a las afueras, la limpieza y buen gusto, la música popular mexicana al más autóctono estilo ferial y las dos naves con cajas de productos agrícolas repletas son apenas la cara más visible del recientemente inaugurado Agromercado Los Almendros, en esta ciudad.

Un espacio ya conocido por el pueblo de Las Tunas, sobre todo por quienes residen en el populoso reparto Buena Vista, pero lo que se conocía como Bonachea luce totalmente diferente gracias al trabajo de casi una treintena de jóvenes con el usufructuario Argel Frank Fundora Acosta al frente, productor destacado y líder del proyecto Mercasa.

Como parte de la nueva política de comercialización que se implementa en el país dentro de la Tarea Ordenamiento (económico), Fundora Acosta asumió en modalidad de arrendamiento el local que estaba totalmente desahuciado y hoy es otro el aire que se respira en la espaciosa instalación.

Argel, quien no se amedrenta ante los retos, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que este nuevo modelo de gestión implica una importante apertura para productores inquietos y revolucionarios como él, estrategia que se traduce en más alimentos y satisfacciones para el pueblo que en estos momentos está severamente afectado por la incidencia de la COVID-19 y la crisis económica y alimentaria que esto conlleva.

Tomate, remolacha, zanahoria, berenjena, pepino, apio, ají de diferentes especies, frutabomba, mango, yuca y el tan codiciado plátano vianda se expende en las dos naves con tres puntos de venta perfectamente organizados, con precios asequibles a la población apegados a lo que se aprobó por parte del Consejo de la Administración en este territorio.

En alianza con la Delegación Provincial de la Agricultura en Las Tunas, otros 16 mercados también funcionarán bajo este modelo de gestión en aras de potenciar las iniciativas locales que generen autoabastecimiento y otras cuestiones priorizadas en el contexto de la tarea ordenamiento, como el empleo.

Además de lo que fácil se observa desde que las personas entran al Agromercado Los Almendros en cuanto a limpieza y organización, hay otros detalles que caracterizan el lugar y que la clientela percibe sin demora; se trata del buen servicio con amabilidad, alegría y seriedad a la hora de expender los productos, dar prioridad a una persona mayor o con discapacidad, o simplemente exigir el cumplimiento de las medidas para prevenir la COVID-19.

Otros atractivos matizan el lugar, un sitio destinado a la venta de productos de minindustria: vinagre, vino seco, condimentos integrales, pastas de ajo, cebolla, casabe, encurtidos de vegetales, pulpa de tamarindo y más, se encuentran disponibles y la mayoría bajo la marca de Mercasa, proyecto que ya el pueblo tunero reconoce por la calidad y variedad de ofertas y que Argel Frank Fundora defiende como su máxima identidad.

"Pensando como país" es la frase que acompaña las señaléticas de Los Almendros, frase que se ratifica cuando personas como María García, vecina del reparto Buena Vista, expresa que, aunque la apertura del mercado fue hace menos de 15 días ya es asidua por la variedad de ofertas y calidad de las cosas que se venden.

Otra tunera, Norma Velázquez Peña, de 74 años de edad, dijo no vivir cerca de la instalación, pero ya había escuchado que estaba buenísimo el antiguo Bonachea, y no perdió la oportunidad de comprar plátano macho, alimento que persigue teniendo en cuenta que cuida a su hijo con discapacidad (síndrome de Down), de 33 años.

También Los Almendros cuenta con un local para la venta de plantas ornamentales y alguna que otra postura de cítricos y frutales, opción que incluye cinco variedades de limón, plantaciones de cereza, y otros.

Todavía queda mucho espacio por aprovechar, agregó el usufructuario, de ahí que las proyecciones incluyen una juguera, la venta de cárnicos frescos y congelados, servicio nocturno para la venta de platos frutales y también el expendio de caldosa, "plato que distingue a nuestra provincia y que el pueblo tunero añora disfrutar".