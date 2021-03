Garantiza Havana Club presencia estable de sus productos en la red de tiendas

La Habana, 4 mar (ACN) Havana Club International S.A. anunció en esta capital que en este mes los clientes podrán apreciar un mayor estabilidad en la presencia de sus productos en la red de tiendas, aspecto que ha generado preocupación por varios clientes de la marca.

Ahmed Álvarez director de ventas y marketing en Cuba de Havana Club explicó en conferencia de prensa que desde el 13 de febrero pasado se reanudó la venta de productos a las tiendas y otros establecimientos.

La poca presencia de sus rones en los mercados, sobre todo en el mes de febrero, se debió a que la empresa necesitó un tiempo para adaptar sus producciones y estrategias de venta a la nueva realidad luego de implementada la Tarea Ordenamiento.

No obstante, siguiendo su estrategia de reaprovisionar clientes a finales de 2020 se insistió en que se abastecieran lo más que les fuera posible, pero muchos de los compradores no cuentan con la infraestructura necesaria para abastecer varios meses de su stock sin necesidad de volver a comprar a Havana Club, resaltó.

Por ello durante enero no se apreció un desabastecimiento pues aún se vendían los productos almacenados, pero al iniciar febrero y no poder reaprovisionar las tiendas, los existentes se fueron agotando.

Havana Club ha trabajado con premura para abastecer a sus clientes de las cantidades necesarias, pues cuentan con el respaldo de la producción sin inconvenientes.

Christian Barré, director general de Havana Club International S.A. aseguró que la empresa garantiza estabilidad en este sentido y que si bien aún algunas personas no ven los productos en igual medida que meses antes, es una situación temporal que está en vía de resolución.

Para el directivo la Tarea Ordenamiento es algo muy positivo porque permite a las empresas y mercados más claridad y simplificar los procesos, pero que necesita cierto tiempo de adaptación.

Desde Havana Club se han negociado los nuevos precios de ventas al por mayor con los clientes, teniendo en cuenta los costos de producción y los valores de los rones para el consumidor final definidos por el Ministerio de Finanzas y Precios, resaltó.

Barré aclaró que el interés de la empresa es tratar por todos los medios de que la producción no sea más costosa, pues no quieren ganar más con los productos sino procurar que la rentabilidad de Havana Club International S.A. no se afecte.

Ahmed Álvarez, director de ventas y marketing en Cuba aclaró además, ante las dudas de la población, que Havana Club mantendrá las ofertas estables en las dos modalidades de venta (MLC y CUP), ya que están en condiciones expender la gama de productos desde 3 años hasta 7 años.

Destacó también que en el caso del Añejo Blanco hoy es una realidad que se descontinúa su producción y sale del portafolio de la marca, pues es una estrategia para reivindicar el ron 3 años en la coctelería.