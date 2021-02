Ubican a Varadero y Cayo Santa María entre las mejores playas del mundo

La Habana, 26 feb (ACN) La web de viajes TripAdvisor ubicó a las playas cubanas de Cayo Santa María y Varadero entre las mejores del mundo, según la selección Travellers Choice 2021 Best of The Best.

El ranking que califica a las 25 mejores playas del mundo, otorgó a las de Cayo Santa María en la segunda posición, detrás de Whitehaven Beach en Australia y secundada por Baia do Sancho en Brasil.

Según las opiniones de la reconocida web de viajes, las playas de Cayo Santa María se destacan por su arena blanca e increíblemente fina, aguas tranquilas y una brisa agradable; además, comparan a este sitio con el paraíso, donde pueden verse peces o incluso delfines a poca distancia.

Por su parte, la Playa Varadero se incluyó en la lista con la posición número 12, al considerarla un paisaje de postal, con arena fina y agua impresionantemente azul.

De acuerdo con un artículo del sitio web Cubadebate, ambas playas reciben anualmente a casi dos millones de visitantes y ofrecen grandes facilidades para la náutica recreativa, la pesca y el buceo.

La web TripAdvisor es el sitio de viajes y turismo más relevante a nivel internacional; su lista Best of the Best 2021 se basa en la cantidad de los comentarios y opiniones de los usuarios durante 12 meses.