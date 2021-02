Un emporio para el cultivo de la piña en la provincia de Cienfuegos

Cienfuegos, 9 feb (ACN) A más de 60 hectáreas (ha) de frutales llegará este año la finca Los Guerra, reconocida como la de mayor producción de piña de la provincia de Cienfuegos.

Danilo Guerra Montero, el mayor de los tres hermanos y al frente de ese patrimonio, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que ahora cuentan con 48 ha, de estas 20 dedicadas al cultivo de la llamada reina de las frutas, y el resto a guayaba, mamey, mango, limón persa, plátano, cultivos varios para el autoconsumo familiar y ganado.

Perteneciente a la cooperativa de créditos y servicios Adolfo Ortíz, en el municipio cienfueguero de Abreu, la finca produce la variedad de piña Española roja, una fruta de gran calidad y altos niveles de azúcar.

Guerra Montero explicó que venden las cosechas a las empresas de Frutas Selectas y Acopio, con destino al turismo y a la población.

Indicó que ya reciben el beneficio de la Tarea Ordenamiento con el incremento de los precios de en la venta del surtido, porque hasta diciembre de 2020 solo recibían de pago 112 pesos el quintal, mientras desde enero del presente año lo comercializan a 420 pesos.

Dijo el agricultor que los rendimientos varían, y este año bajará porque no ha llovido y no tienen sistemas de riego, ello los afecta, no obstante, el tamaño de esa piña es considerable.

Luis es el hermano menor de la familia Guerra Montero y está pegado a la tierra hombro a hombro como parte de la familia, en la cual los hijos y sobrinos se han incorporado a las faenas agrícolas.

Las labores con la piña es bastante difícil,añadió, requiere de medios de protección como botas altas, guantes, que a veces no las tenemos, pero no se detiene el trabajo porque todos los días debemos atender los sembrados.

"Plantamos en bloques el cultivo de piña porque regamos y fumigamos con el tractor para dar abasto a toda el área, el resto del laboreo es con bueyes," puntualizó.

La finca tiene una tradición de 27 años, heredada del padre Rafael Guerra, quien introdujo el cultivo de la reina de las frutas en los llanos de esa localidad cienfueguera de Abreus.