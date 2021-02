Apuesta Cuba por la recuperación del cultivo de tomate

La Habana, 3 feb (ACN) El tomate, uno de los cultivos de gran importancia para la industria nacional, ha sufrido como otros los efectos de las lluvias y la falta de insumos, no obstante se trabaja en su recuperación para cumplir con la entrega prevista al Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal).



Juan Carlos Anzardo Ávila, jefe de Hortalizas y Cultivos Protegidos del Grupo Empresarial Agrícola (GAG), explicó a la Agencia Cubana de Noticias que al cierre de enero se habían cosechado 120 toneladas de tomate, y no se supera la cifra en relación al mismo mes del año anterior.



A finales de 2020, durante un periodo atípico, se perdieron las áreas sembradas debido a las intensas lluvias y fue necesario iniciar la campaña nuevamente en el mes de diciembre con la preparación de tierras y creación de semilleros, resaltó.



En los últimos días de diciembre todavía se sembró tomate y los mejores resultados son hoy de las provincias de Ciego de Ávila, Granma, Guantánamo y Villa Clara, agregó.



No obstante, las áreas que lograron sobrevivir y las primeras en recuperar las siembras están entrando en producción en estos momentos, destacó el especialista.



Se estima que el mayor volumen de producción se realice entre finales de febrero e inicios de marzo, pero se cosechará tomate para la industria hasta el mes de mayo si el clima y las lluvias de inicio de primavera lo permiten.



El directivo mencionó en entrevista virtual cómo la falta de insumos repercute directamente en los rendimientos, y que aunque se trabaja con medios biológicos, bioproductos, materia orgánica y algunos órgano minerales nacionales, que permite producir, nunca se alcanzarán los niveles de

rendimiento que se obtendrían de contar con el paquete tecnológico completo.



Anzardo Ávila refirió que aunque hasta la fecha no se cumple con la demanda de la industria no renuncian al plan de entregar desde el GAG de 16 mil toneladas al Minal, no obstante debido a los eventos acaecidos, se desplazarán a otros meses no habituales.



Es vital para la industria cubana que la campaña de cosecha del tomate marche acorde a lo planificado pues de sus resultados depende en gran medida la estabilidad de productos como el puré o la pasta.



Se debe recordar que en la pasada cosecha no fue posible suministrar a la industria la pulpa de tomate necesaria para la elaboración del puré, y una de las medidas adoptadas fue la importación para garantizar la demanda, estrategia que debe adoptarse cada vez menos, pues es interés del país alcanzar la soberanía alimentaria.