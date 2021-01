Se prevé importación de tecnología para mejores resultados en la producción de cítricos en Cuba

La Habana, 27 ene (ACN) Las producciones de cítricos en Cuba han decrecido en los últimos años, debido, en parte, a la falta de tecnologías necesarias para su cultivo, hoy se agilizan las gestiones para la importación de ciertas maquinarias al país que contribuyan a mejorar estos rendimientos.



El aseguramiento de la tecnología del cultivo en estos últimos años ha sido muy inestable, agravándose más en el 2020 por la imposibilidad de acceder al financiamiento para garantizar su uso, explicó el Grupo Empresarial Agrícola (GAG).



Según una nota de prensa publicada en el sitio web del Ministerio de Agricultura (Minag) se coordinó, con las empresas especializadas en la producción de cítricos, seleccionar las áreas que tienen potencial productivo.



El objetivo es que en esas tierras se incrementen los rendimientos, a partir de la compra de los insumos necesarios por las ventas que realicen las empresas en las diferentes formas de adquirir liquidez.



Las situaciones provocadas por los efectos de la pandemia no han permitido a las empresas importadoras avanzar en el proceso de negociación con los potenciales proveedores.



No obstante, se ha solicitado, en varias oportunidades, extender los términos de respuesta a las ofertas comerciales por no contar en activo con los especialistas y/o con la paralización de algunas industrias determinantes en el proceso de integración de los equipos demandados.



Las operaciones de importación para el Programa de Recuperación Citrícola, correspondiente al año 2020, tienen un monto aprobado por el Ministerio de Economía y Planificación de 22 millones 440 mil dólares.



Se espera dar inicio, en el menor tiempo posible, a los trámites bancarios con las operaciones que se encuentran cerradas y/o en proceso de cierre, tales como la que lleva a cabo la Importadora Cítricos Caribe S.A. relacionada con Implementos Agrícolas, que se encuentra en proceso de firma de contratos.



La Empresa Comercializadora de Objetivos Industriales, Maquinarias, Equipos y Artículos de Ferretería (Maquimport) tiene seis operaciones, cuatro por un crédito ruso, y tres de ellas con contrato firmado, refiere la nota de prensa.



Asimismo, la Empresa Central de Abastecimiento y Ventas de Equipos de Transporte Pesado y sus Piezas (Transimport) acumula cinco operaciones, que se encuentran en proceso de elaboración de contrato y una pendiente de aceptación por crédito extranjero.



Aunque se trabaja para importar la tecnología necesaria se debe tener en cuenta que el efecto de las plagas y enfermedades, y la insuficiencia de los insumos necesarios para la atención a las plantaciones han sido también causantes del decrecimiento en la producción de cítricos.



El GAG informó que al cierre de octubre del 2020 se contaba con un inventario de plantaciones de 11 mil 907 hectáreas (ha) de cítricos, de ellas, en producción siete mil 419 y en fomentos cuatro mil 487.



Dichas plantaciones presentaban, en ese momento, la siguiente composición por variedades: naranjas tres mil 847 ha, toronja cinco mil 439 ha, limas y limones dos mil 109 ha, otros 511 ha (mandarinas, naranja agria).