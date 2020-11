Se alistan unidades gastronómicas para experimentar nuevo modelo de gestión (+Fotos)

Camagüey, 11 nov (ACN) El perfeccionamiento del Comercio Minorista se experimentará en cuatro unidades de esta ciudad, las cuales ya están listas con todos los requisitos establecidos en espera de la decisión del ministerio cubano del sector para implementar el nuevo modelo de gestión estatal en la gastronomía.

Los establecimientos son los restaurantes La Volanta y Rancho Luna, pertenecientes a la Empresa Provincial de Aseguramiento, La Perla de Cuba, adjunto a la de la Gastronomía en el municipio de Camagüey, y El Parque, de la Empresa Municipal de Comercio, en cuyas transformaciones renovarán la imagen y el servicio que deberán ofrecer.

A partir de los resultados que tenga el experimento se incorporarán las restantes que están propuestas para quedarse en el sistema estatal, cuya cifra representará el 15 por ciento de la red total del territorio compuesta por 486 centros, explicó a la ACN Ismel Barrios González, especialista principal de la Dirección del Grupo Empresarial de Comercio.

Para decidir las propuestas del perfeccionamiento se efectuó un diagnóstico en el que participaron especialistas del Ministerio del Comercio Interior, profesores de la Universidad de La Habana y del Instituto Superior Tecnológico José Antonio Echeverría, quienes evaluaron las cuestiones negativas manifestadas por años en la gastronomía.

De igual manera, detalló, los expertos consideraron las competencias de los administradores y trabajadores.

Las demás instalaciones pasarán a formas no estatales de gestión, ya sea en la modalidad de trabajo por cuenta propia o a cooperativas no agropecuarias, lo cual todavía no se ha determinado.

Barrios González afirmó que el nuevo modelo busca eliminar trabas que impiden desarrollar la actividad gastronómica, y busca elevar la calidad en la prestación de los servicios, con una mayor autonomía y gestión comercial, económica y financiera.

El sistema de comercio interior constituye una de las áreas claves dentro de la nueva estrategia económico-social del país, e incluye medidas de saneamiento financiero.

En Camagüey abarca a las 17 empresas de la provincia y su preparación desde el punto de vista económico, de cara a formar parte de los gobiernos municipales.

La estrategia nacional prevé futuras transformaciones en bodegas, carnicerías, mercados ideales, tiendas de productos, industriales, así como los servicios técnicos, personales del hogar, y los de alojamiento.