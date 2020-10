Productores acogen con beneplácito nuevas modalidades de comercialización en la agricultura

La Habana, 21 oct (ACN) La estrategia económica social anunciada recientemente en el país incluye varias medidas que benefician al sector de la agricultura, las cuales permiten a campesinos, cooperativas y otras formas de producción la importación y exportación de productos, así como la adquisición de insumos en moneda libremente convertible, alternativas que han sido bien recibida por los productores cubanos.



Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de Agricultura, explicó hoy que, como parte de las nuevas oportunidades que generan las medidas, a más de 600 de las cuatro mil 800 cooperativas agropecuarias que integran el sistema se les han abierto cuentas en divisas, mientras que otras se encuentran en proceso de concertación de contratos con empresas estatales para la exportación.



Asimismo, 29 han realizado ventas en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, 46 empresas estatales están en diferentes fases de negociación con empresas en esta zona; y tres productores individuales han realizado exportaciones y recibido el mayor beneficio de la operación, refirió el titular en el programa informativo Mesa Redonda.



En estos momentos el sistema de la agricultura cuenta con seis empresas con facultades de exportación e importación (Ceballos, Empresa Cubana de Apicultura, Frutas Selectas, Cítricos Caribe, Alcona y Victoria de Girón).



Otras han modificado su esquema financiero de divisas como las empresas Habanos S.A. e Internacional Cubana del Tabaco, las cuales ahora hacen posible llevar los ingresos a todo el proceso productivo y que repercuta en mayor medida en el productor.



Rodríguez Rollero destacó que 29 empresas retienen el 80 por ciento de sus ingresos para la compra de insumos y lo distribuyen a la cadena de valor, por lo que se va combinando el concepto agroindustrial de la empresa agrícola, ya que antes existían muchos intermediarios y no se notaba el incentivo económico.



Gracias a la oportunidad de exportar los productores y cooperativas pueden contar con una mayor liquidez lo que le ha permitido al Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura Gelma poder ofertar insumos en moneda libremente convertible (MLC).



Se han abierto cuentas con capacidades de liquidez en siete empresas y se ha ampliado el objeto social al introducir productos en MLC, y aunque se gestionan de una manera diferente los insumos para esta forma productiva, el Grupo no ha cesado de comercializar como anteriormente en moneda nacional, señaló Wilson Ramírez Peña, presidente de Gelma.



Esta modalidad no constituye un déficit de recursos, pero apoya a quienes tengan exportaciones y retengan capacidad de liquidez para que accedan a estas tiendas, las cuales se abastecen con fuentes a través de las importadoras o de la industria nacional.



Existe en el país un establecimiento de este tipo en cada cabecera provincial, en una primera etapa están en funcionamiento solamente los de La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba, tras 40 días de su puesta en marcha han sido visitados por más de 400 clientes, refirió.



Las ventas en los centros comerciales hoy sobrepasan los 20 mil MLC, entre los insumos más comercializados destacan los fertilizantes, plaguicidas, electrodos, limas, machetes, envases plásticos, baterías, piensos y neumáticos.



En el intercambio con los productores se han identificado demandas de nuevos surtidos como clavos de herrar, herraduras, cántaras para leche, bombas sumergibles, mochilas para fumigar, pinturas, monturas, regaderas y luminarias.



Rodríguez Rollero resaltó que desde la agricultura se trabaja en pos del fortalecimiento y perfeccionamiento de la empresa estatal, para lo que se han detectado 110 transformaciones a realizar como aprovechar todas las tierras ociosas y los recursos hidráulicos.



Se prevé, además, que la empresa tienda a ser agroindustrial, a desarrollar un vínculo mayor con las universidades para aplicar la ciencia y la innovación, y que tenga un rol principal en el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional al defender los conceptos de desarrollo territorial y sistemas alimentarios locales.



Fomentar la agricultura pequeña y de mediana escala; elevar el valor agregado de los productos agropecuarios y forestales, empleando sistemas marcarios y procesamiento industrial; incrementar el nivel de actividad en los próximos años, mediante las inversiones tanto nacionales como extranjeras que den respuesta a la proyección de desarrollo del 2030, son otros de los objetivos que persigue la agricultura en Cuba.