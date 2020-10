Amplía Bandec en Holguín servicios para las formas de gestión no estatal

Holguín, 6 oct (ACN) La sucursal del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en la provincia de Holguín extiende por estos días los servicios de apertura de cuentas en Moneda Libremente Convertible (MLC), operadas por tarjetas magnéticas para las actividades de exportación e importación de las formas de gestión no estatal.



Odalys Gámez Ricardo, subdirectora de esta entidad en el oriental territorio, declaró en conferencia de prensa que estas prestaciones están disponibles para personas naturales, como trabajadores por cuenta propia, agricultores individuales y los artistas que están vinculados al Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC).



Estos servicios también se ofertan para personas jurídicas o formas productivas, como las Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC), las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y las no Agropecuarias.



Para la apertura de esta cuenta, precisó, el propietario debe poseer una cuenta en CUC y otra en MLC y en el caso de las personas naturales deben contar de un saldo inicial de 100 USD o el equivalente en las monedas que se canjean en Cuba, mientras que las jurídicas tendrán un período de seis meses para adquirir un fondo mínimo para operar.



La cuenta se hace operativa cuando esta se negocia, entre el propietario y las empresas avaladas por el Ministerio de Comercio Exterior para lo cual, en los productos, bienes o servicios a ofertar intervienen factores de calidad y rentabilidad de los mismos.



Hasta la fecha, en la provincia se han abierto 10 de estos depósitos de trabajadores por cuenta propia y nueve de las formas de gestión no estatal de personas jurídicas, los cuales recibirán un 80 por ciento de las ganancias y un 20 para la caja central del Estado.



Estas transacciones comerciales contribuyen considerablemente el desarrollo del país a partir de la pequeña empresa, destacó la directiva, por lo que los interesados deben tener un servicio o una producción capaz de aportar al crecimiento de la economía nacional, especialmente aquellos productores y cuentapropistas con marcas y productos patentados y consolidados en el mercado interno.



Este proceso está registrado en la Gaceta Oficial número 59 del 17 de agosto de 2020, a partir de cuatro normas regulatorias, entre ellas la 315 del Ministerio de Comercio Exterior, la 114 del Ministerio de Economía y Planificación, la 210 de Finanzas y Precios y la 112 del Banco Central de Cuba.