Se consolidan servicios de exportación e importación de formas no estatales en Cuba

La Habana, 1 oct (ACN) Como parte de la estrategia económica y social que promueve el país, se avanza en la concreción de servicios de exportación e importación de las formas de gestión no estatales.



Desde el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) "se promueven los esfuerzos de las FGNE por exportar y se mantiene estrecho contacto con los interesados para apoyarlos en el desarrollo de esta vital actividad", según refiere hoy ese organismo mediante su cuenta oficial en Twitter.



En una infografía compartida, el Mincex destaca que hasta el momento se han suscrito un total de 40 contratos para realizar alguna de las operaciones, "lo cual ratifica la estrategia del país para dinamizar la economia nacional y situar a todos los actores en igualdad de condiciones".Cuba, servicios, expor



Igualmente se negocian otros actos legales que incluyen productos como carbón vegetal, frutas y vegetales frescos y en conserva, madera ecológica, aves ornamentales, químicos naturales, jabón de miel, así como servicios informáticos y software.



Al decir del Mincex, se han recibido más de mil intenciones de negocios y 732 trabajadores por cuenta propia y casi 120 cooperativas no agropecuarias se encuentran interesadas en el proceso.



Son además 37 las empresas estatales especializadas, que responden a diversos sectores del país, y que prestan servicios de exportación e importación al sector privado.



Con el fin de regular esas nuevas posibilidades, se emitió la resolución no. 315, publicada en Gaceta Oficial No. 59 , donde se establecen las condiciones para que el sector no estatal pueda realizar la exportación de bienes y servicios que genera en el marco de su actividad, así como importar materias primas que aseguren sus producciones.

